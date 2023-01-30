我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

春節被催婚…杭州小伙相親逾40人 微信截圖驚人

中國新聞組／北京31日電
中國剩男剩女急壞了父母，線上線下各種相親會應運而生。圖為相親現場的徵婚信息。（新華社資料照片）
中國剩男剩女急壞了父母，線上線下各種相親會應運而生。圖為相親現場的徵婚信息。（新華社資料照片）

即便在這個時代，被催婚大概是很多年輕人回家過年逃不開的劫。杭州蕭山一個小伙子在大年初一的晚上，上當地論壇蕭內網曬出四張截圖，只見通訊錄上全是各種相親的微信，以區域作為畫分，每個區域都有四、五名相親對象，粗估達40多人。這名青年還幽默地配文說：「到底是怎樣的結局，才配得上這一路的顛沛流離。」

錢江晚報報導，近日從蕭山論壇傳片各地的一則帖子，道盡被催婚的無奈，只見小伙子整理的地區相親微信，包括相親瓜瀝、相親黨灣、相親河莊、相親南陽等，洋洋灑灑；計算下來，他這個新年得相親超過40名女性。

杭州蕭山一個小伙子在本地論壇蕭內網上曬出了四張截圖，通訊錄上全是各種相親的微信。...
杭州蕭山一個小伙子在本地論壇蕭內網上曬出了四張截圖，通訊錄上全是各種相親的微信。（取材自蕭內網）

來源：YouTube

1992年出生的小唐今年31歲，回到老家金華過年，也躲不過催婚，「我和我表弟，因為催婚不得不躲到廚房裡面吃飯。」1994年出生的小于外型優秀，且在杭州某航空公司工作，依然沒逃脫被催婚的命運，「老家在浦江，我的天，吃飯的時候催也就算了，就連一大家子集體去給祖輩上墳，也被要求祖先保佑盡快找個女朋友。」

在黃龍洞做了30多年公益相親的金大姐，對此見怪不怪。她說，過年前和春節都是催婚高潮，前三年受疫情影響，外地留杭過年的人多，今年春節假期比平時更忙碌。

去年春節假期，金大姐為33對男女安排相親，得顧慮健康碼、行程碼、一米線，雖然有很多限制，但她盡量給這些渴求愛情的男女認識彼此的機會。今年春節則有一個明顯的變化：外地人回老家過年了，這個春節假期她安排相親的32對全是杭州本地人。

金大姐說，春節相親的主力軍仍然是90後，「不少1992年出生的男生的資料，我收到不少」，此外，80後有6對，70後也有2對。她說，今年因為疫情形勢改變，許多父母帶著孩子來相親留資料。

微信 疫情 健康碼

上一則

禁了20天 中國恢復對日本發普通簽證 但對南韓仍禁

延伸閱讀

春節憶往

春節憶往
春節後離婚潮 安徽民政局大排長龍 僅2對新人結婚

春節後離婚潮 安徽民政局大排長龍 僅2對新人結婚
中國春節重回熱火朝天景象 中媒：今年消費可望穩步發展

中國春節重回熱火朝天景象 中媒：今年消費可望穩步發展
東百老匯春節快閃集市 人氣火爆

東百老匯春節快閃集市 人氣火爆

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個