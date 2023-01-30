春節被催婚…杭州小伙相親逾40人 微信截圖驚人

中國剩男剩女急壞了父母，線上線下各種相親會應運而生。圖為相親現場的徵婚信息。（新華社資料照片）

即便在這個時代，被催婚大概是很多年輕人回家過年逃不開的劫。杭州蕭山一個小伙子在大年初一的晚上，上當地論壇蕭內網曬出四張截圖，只見通訊錄上全是各種相親的微信 ，以區域作為畫分，每個區域都有四、五名相親對象，粗估達40多人。這名青年還幽默地配文說：「到底是怎樣的結局，才配得上這一路的顛沛流離。」

錢江晚報報導，近日從蕭山論壇傳片各地的一則帖子，道盡被催婚的無奈，只見小伙子整理的地區相親微信，包括相親瓜瀝、相親黨灣、相親河莊、相親南陽等，洋洋灑灑；計算下來，他這個新年得相親超過40名女性。

杭州蕭山一個小伙子在本地論壇蕭內網上曬出了四張截圖，通訊錄上全是各種相親的微信。（取材自蕭內網）

來源：YouTube

1992年出生的小唐今年31歲，回到老家金華過年，也躲不過催婚，「我和我表弟，因為催婚不得不躲到廚房裡面吃飯。」1994年出生的小于外型優秀，且在杭州某航空公司工作，依然沒逃脫被催婚的命運，「老家在浦江，我的天，吃飯的時候催也就算了，就連一大家子集體去給祖輩上墳，也被要求祖先保佑盡快找個女朋友。」

在黃龍洞做了30多年公益相親的金大姐，對此見怪不怪。她說，過年前和春節都是催婚高潮，前三年受疫情 影響，外地留杭過年的人多，今年春節假期比平時更忙碌。

去年春節假期，金大姐為33對男女安排相親，得顧慮健康碼 、行程碼、一米線，雖然有很多限制，但她盡量給這些渴求愛情的男女認識彼此的機會。今年春節則有一個明顯的變化：外地人回老家過年了，這個春節假期她安排相親的32對全是杭州本地人。

金大姐說，春節相親的主力軍仍然是90後，「不少1992年出生的男生的資料，我收到不少」，此外，80後有6對，70後也有2對。她說，今年因為疫情形勢改變，許多父母帶著孩子來相親留資料。