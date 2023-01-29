坑客？潮州飯店180元漲到1300元 兵馬俑景區餐館「3根麵條38元」

視頻中，幾名遊客乘坐小火車進入標為「時空隧道」的大棚，棚內閃著七彩燈光，配有流蘇掛件等簡易裝飾，半分鐘左右便結束。（取材自九派新聞）

中國春節出遊，各地卻頻傳「坑客」事件，有遊客抱怨酒店在春節漲價，一晚原本只需180元(人民幣，下同，約26.5美元)的房間，飆漲至1300元；西安兵馬俑景區附近的麵館，也被爆料「一碗麵38元卻只有3根麵條」。

法詮網報導，潮州古城的一家維也納酒店近日遭遊客爆料，稱該酒店原來一晚只需要180元的房間，在春節期間一下子漲價至1300元，直呼這樣的行為很不合理。

不過相關部門走訪調查，卻表示該酒店在春節期間「漲價合法合規，屬於例行調價」。

對此網民有兩極看法，批評「市場監督應該取消，根本不起任何作用」、「好傢伙，當時罰超市罰菜農時候可沒這麼寬容大度」，有人則認為「明碼標價，覺得貴可以不住，又不是非得去」、「市場經濟，完全合理，非生活必需品」。

類似的消費糾紛還發生在西安兵馬俑景區，有遊客一家春節期間前去遊玩，參觀結束後，一行七人在景區附近的麵館點了傳統麵食「褲帶麵」，但份量太少吃不飽。

「褲帶麵」一根麵條寬度可達二、三吋，長度則在一米左右，不過遊客王先生表示，「褲帶麵」每碗38元（約5.6美元），碩大的碗中僅有三根麵條、一點碎肉和蔬菜 ，沒幾口自己就吃完了，「量實在太少了，最後也沒有吃飽，希望商家能把份量加大一些」。

商家則回應稱，王先生點的38元一碗的麵加的材料比較多，有菜還有肉，材料比較豐富，「麵是長的，不是一截一截的，具體要看實物，可以到店裡邊去看一下，看看究竟是怎麼樣的。」

此外，安徽阜陽楓柏崗景區的遊樂設施也引起網友們熱議。一網友發布的影片顯示，他們搭乘小火車玩「穿越時空隧道」項目，價格為「5人100元」，影片中幾名遊客乘坐小火車進入大棚，棚內閃著七彩燈光，配有流蘇挂件等簡易裝飾，不料「時空隧道」僅半分鐘左右便結束。

對此，多名網友質疑項目宰客，批評遊玩設備簡陋，定價不合理。有人在評論區寫道「蓋個蔬菜大棚，裝幾個射燈就能賺錢」、「感覺智商受到摩擦」。