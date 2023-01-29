影后春夏曾發言挺白紙運動 遭春晚、電影「軟封殺」

影后白紙革命敏感發言疑被「軟封殺」。（取材自豆瓣）

曾以電影 「踏雪尋梅」獲香港金像獎影后的女星春夏，去年在白紙革命 爆發時發表敏感言論，如今疑似遭到春晚及電影除名的「軟封殺」。

綜合媒體報導，春夏除了演戲外，也常在微博 上發表文章，在去年11月中國爆發白紙革命時，她發表「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」等敏感言詞，引來網民砲轟，春夏因此事被人吐槽得厲害，後面有人專門給春夏起了個外號，說她是「跺腳姐」。春夏一開始非常文藝地回應，後面就再也沒有消息。雖然已經刪除該則微博，但近日接連「被除名」疑似遭中國官方封殺，讓許多網友議論紛紛。

報導說，據傳央視春晚前一天節目單裡本來有春夏，讓人以為她已度過危機，但正式播出時她卻消失無蹤；接著「踏雪尋梅」導演翁子光的新作「風再起時」邀來雙影帝梁朝偉、郭富城主演，她也軋上一角，28日宣傳時公布全體演員名單，再度把她除名。

有關春夏疑因支持白紙運動而被封殺的中國媒體相關報導，28日仍在多個網站刊出，但到了29日清晨大都已是空白頁面或出現404，疑似「被刪除」。春夏的個人微博於1月16日的「風再起時定檔」發文，也出現「抱歉，由於作者設置，你暫時沒有這條微博的查看權限哦」字樣，無法觀看。

春夏在白紙革命爆發時，回覆聲援革命的影視博主的發文表示「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳流眼淚」，該博主留言提醒春夏「你還是沒忍住」，結果春夏不僅表示沒關係，又說：「少年強則中國強，少年是我們的未來，但某種程度上，他們也投射著我們的現在。」有網民解讀她是在挺發起「白紙革命」的學生們，紛紛攻擊她。