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兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

中國新聞組／北京28日電
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

近日，抖音用戶「狼先生」遭遇節約型爸媽的視頻在網路上火了。他花20萬（人民幣，下同）帶父母去三亞過年，然而因父母太節約，做的花卷回鍋蒸了16次都捨不得丟，掃把和畚箕用膠帶也要捆著綁身上帶回家，結果導致一家人趕不上飛機，損失幾千元手續費從海口坐火車回東北。「狼先生」說他從未因此生氣，父母老了，「我覺得他們這樣很可愛」。

上游新聞報導，帳號「狼先生」的李先生今年36歲，從事珠寶玉器生意，過年期間帶全家到海南三亞度假，「租的別墅，5萬一個月。我媽小年做的花卷，一天回鍋兩回，截止現在初一已回鍋16回。我一說扔就哭，今天又回鍋了，我爸實在咬不動了……，我媽就生氣了，就用口袋裝好非要帶回東北」。視頻發出來後，網友調侃，「這花卷都能拿著防身了」。

李先生介紹，「近幾年生意做得不錯，但家裡條件越好，我媽反而越小氣，可能是覺得兒子掙錢不容易，想幫我節約一點吧。這次來三亞，我媽開始也不知道這麼貴。最喜歡去的就是猴島，因為門票才一塊錢一張。知道這次度假一共花了20多萬後，我爸一連抽了半盒菸，我媽擱那兒躺了一天」。

李先生之後又發了一個視頻，再次引發網友圍觀。視頻中，李先生一家計畫從三亞到海口坐飛機回東北，然而父母捨不得在三亞買的各種物資，除了床單空調外，就連用了一半的牙膏、剩一半的火鍋底料、沒吃完的飯菜、沒用完的調料都要打包帶走。視頻中，李媽媽把裝大豆油的塑料瓶剪開，用筷子把沒吃完的飯菜一一夾進塑料瓶裡，準備帶回東北。

大大小小總共17個包裹，原打算用快遞將大件包裹寄回去，但為了省錢，爸爸將快遞小哥趕走了，執意自己把所有包裹帶回東北，李媽媽還用膠帶將新買的掃帚和簸箕牢牢纏在背上，準備「人肉搬運」。

由於行李太多，李先生預約的車根本裝不下，導致一家人沒能趕上飛機，退票損失了幾千元，還要花每人800多元重買火車票，「本來想節約，其實錢花得更多」。

網友繃不住了，「看著好搞笑，但父母這樣真的很抓狂」、「純屬丟了西瓜撿芝麻」、「我以為是P上去的」。

即使如此，李先生一直笑呵呵，從來沒有生氣。他解釋，「以前我也控制不住，現在年齡大了，看得開了。父母也老了，我覺得他們這樣很可愛」。網友評價，「你可以去開情緒管理班了」、「終於知道你能掙大錢的原因了」。

別墅門口，大大小小的包裹有17個。 李先生的媽媽還用膠帶將掃帚和簸箕牢牢纏在背上...
別墅門口，大大小小的包裹有17個。 李先生的媽媽還用膠帶將掃帚和簸箕牢牢纏在背上。（視頻截圖）
用塑料瓶打包沒吃完的菜，路上吃。（取材自上游新聞）
用塑料瓶打包沒吃完的菜，路上吃。（取材自上游新聞）

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