中國人兔年春遊最愛去哪？國內成都最火 海外曼谷最熱

今年春節中國的國內旅遊快速回溫，北京郊區的長城景區25日就擠滿了出遊的民眾。（歐新社）

今年春節假期是中國睽違三年防疫 大鬆綁後，首次可自由旅遊的春節，也刺激了中國國內外旅遊熱潮。據攜程數據顯示，春節期間出境遊整體訂單同比增長640%，境外旅遊最熱門的依序是曼谷、新加坡 、吉隆坡。而飛豬數據顯示，今春最熱門的國內旅遊目的地是依序是成都、上海、廣州。

央視報導，攜程數據顯示，春節期間國內外旅行訂單皆迎來三年巔峰，旅遊訂單整體較虎年春節增長四倍。春節期間出境遊整體訂單同比增長640%，內地旅客預訂境外酒店訂單量同比增長超四倍，跨境機票訂單增長四倍以上。

國外旅遊方面，受到中日韓三方因針對中國人的防疫政策而引發的簽證限制影響，中國遊客赴日韓人數大幅下滑，東南亞因此成為春節檔大贏家。數據顯示，曼谷、新加坡、吉隆坡、清邁、馬尼拉、巴厘島等成為最受中國旅客歡迎的跨國旅行目的地。

報導稱，春節期間，巴厘島機票訂單同比增長30倍，新加坡增長8倍以上，馬尼拉超5倍，曼谷、普吉島超4倍，清邁、吉隆坡近3倍。其中，曼谷的酒店春節訂單量同比增長超33倍，酒店單均花費則上漲了70%左右。

國內旅遊方面，據飛豬數據顯示，除了成都、上海、廣州最受歡迎，許多南方旅遊景區，遊客人數也都迎來了爆發式增長。雲南的度假商品成交額漲了超過14倍，海南春節期間度假商品訂單量同比增長24%，赴港機票預訂人次同比增長超22倍。

飛豬數據也顯示，春節期間，該平台民宿 訂單量同比去年增長超260%，大理、麗江、廈門、三亞、北海成民宿預訂最熱城市。

另據攜程數據顯示，國內各大景區門票預訂量同比暴漲3.2倍；海外景區門票同比增長超六成。除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等文旅資源富集的古城人潮如織，憑藉超高票量位列景區人氣前十城市。