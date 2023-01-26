四川3個月寶寶被煙花燒傷雙眼 母心疼：她連痛都不會說

語禾的雙眼、鼻梁都纏著厚厚的繃帶。（取材自封面新聞）

四川一名雷女士在大年初二本應回娘家與親人團聚，卻不得不待在四川樂山市人民醫院。因她僅三個月大的女兒語禾，除夕這天被煙花燒傷，雙眼、鼻梁都纏著厚厚的繃帶。語禾先後在眼科和美容整形燒傷科治療，後續醫療費 用預計還要10餘萬元（人民幣，下同，逾1.4萬美元）。雷女士稱，「她連痛都不會說，就不停地哭，如果可以，寧願是我被燒傷」。

封面新聞報導，診斷書顯示，語禾右側眼周、鼻根部三度燒傷；右中指、環指三度燒傷；左側眼周、左面頰部二度燒傷；室間隔缺損；雙側角膜是否燒傷和上呼吸道是否有吸入性損傷，還需進一步留院觀察。

今年除夕，樂山高新區安谷鎮的雷女士夫婦帶著語禾來到位於市中區水口鎮黃荊村的舅舅家團圓。午飯後，語禾打起了盹，奶奶順勢將其背在背上，遛著彎兒。「剛走沒兩步，就遇到同村的孩子放煙花。」再次回憶起孩子受傷的情景，雷女士哽咽著，「他們放煙花不小心燒到手了，就把煙花往外甩，甩到了語禾身上，把眼睛和手燒傷了」。

報導指出，熟睡中的孩子，當場啼哭不止，眼部和手指的創面腫脹、滲液。雷女士說，「我們馬上就把孩子送往了樂山市人民醫院眼科就診，隨後又轉入美容整形燒傷科進行治療」。主治醫師梁棚宇稱，「燒傷程度很嚴重，通俗點說就是傷口的皮膚已經『燒熟』了」，後續等待語禾的將會是一系列的康復手術 。

據報導，除了肉眼可見的燒傷外，雷女士一家還非常擔心語禾雙眼的受傷情況，雷女士說，「醫師也沒有明確說明孩子眼睛的情況，孩子右眼至今沒有睜開」。

雷女士從懷孕開始就辭去工作，一家人全靠丈夫維修空調的工資維持生活，額外就是公公在外面打點零工。雷女士稱，事情發生後，肇事小朋友的家長墊付了一部分醫療費用，但由於對方是低保戶，小孩的母親因殘疾喪失勞動力，一家人僅靠其父親在工地務工勉強維持生活，「無論是我們還是他們，都無力承擔接下來的醫療費用」。

「語禾才3個月，連痛都不會說，太可憐了，希望大家幫幫我們。」雷女士表示，為了籌集治療費用，他們在網上發布籌款信息，目前已籌到超過1.9萬元捐款，「希望有更多的愛心人士能夠伸出援手，幫幫我的孩子，幫幫我們家」。