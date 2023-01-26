時報廣場穿漢服走秀 宜昌姑娘將年味帶到紐約街頭

一群中國姑娘身著漢服走上時代廣場，過了一個異鄉中國年。（取材自極目新聞）

美東時間1月22日，一群中國姑娘身著漢服走上時報廣場 ，配合廣場大屏幕的漢服巨幅照片，她們演繹了一場中國風的時尚秀，引來老外駐足留念。

極目新聞報導，組織這場活動的紐約漢服社社長明亮心裡激動萬分，這不是她第一次組織這樣的活動，但這樣走上時報廣場，還是頭一回。

這群中國姑娘生活在紐約，從事不同工作，但因為對漢服的熱愛，相聚在一起。一大清早，她們花了近兩個小時梳妝打扮，將大年初一拜年習俗，集體帶到紐約時報 廣場。她們的驚艷造型，一路吸引著路人的目光。現場被圍成裡三層外三層，老外們個個高舉著手機拍照，或手拿春節吉祥物合影，過了一個異鄉中國年。

在一片驚嘆聲中，明亮既驕傲又激動，她說：「這就是我們中國傳統文化的魅力」。

報導指出，明亮是湖北宜昌姑娘，研究所學習的是民俗學專業，也曾是對外漢語教師隊伍中一員。2016年她剛來到紐約不久，看到朋友圈裡有人轉發中央公園清明節祭祀的活動，立即激發了她的專業熱情，成為紐約漢服社的一員。

據明亮介紹，紐約漢服社是一個由紐約市及周邊地區的漢服復興者自發成立的，以弘揚漢文化為宗旨的社團，英文名為New York Hanfu Corporation，是在紐約州政府註冊的非營利組織。

漢服社初期主要在美東地區組織一些和中國傳統節日相關的活動，明亮加入後，漢服社的活動形式更加豐富起來。

據報導，如今，紐約漢服社的活動早就不再局限於華人團體，她們還透過漢服，將中國文化帶到了世界500強企業和高校、地方政府組織機構中。

這些年，她們一有機會就開展漢服表演、組織文化講座、帶領大家做中國傳統手工等等，影響力越來越大，也越來越受歡迎。去年9月，紐約漢服社參加了當地的秋季遊園會，吸引了近萬人參與，她們提供漢服試穿、寫毛筆字、猜燈謎等小遊戲，成為展示中國傳統文化的窗口。

農曆兔年，她們又準備了中國年俗日曆、視頻動畫等更受年輕人喜愛的方式，在紐約科普「什麽是中國兔年」，「過年我們會幹什麼」……

眼下，明亮忙完春節的宣傳，又在準備端午節 的慶祝活動。 明亮說：「屈原是我們湖北人，社團裡也有很多湖北姑娘，有這樣一份老鄉情結，端午節更加別具特色」。