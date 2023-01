大英博物館慶「韓國」農曆新年 中網友：中國新年被偷走

大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發大陸網友抗議。(取材自推特)

大英博物館 近日為宣傳韓國旅遊局舉辦的一活動,在其官方帳號發文慶祝「韓國農曆新年」,被網友痛批「博物館不懂歷史」,引發爭議後,大英博物館默默刪除了前述宣傳帖。

觀察者網報導,本月12日,大英博物館發文稱,「和我們一起觀看新羅樂團(主要在英國 表演韓國音樂的樂團)的神奇表演,以此來慶祝韓國新年。表演受韓國文化中重要的五方色(白、黑、藍、黃、紅配色方案)啟發,且結合了當代和傳統音樂。活動於當地時間20日下午在大英博物館內舉辦」。

帖文鏈結到了大英博物館官網發布的一則題為「慶祝韓國新年」的文章。韓國東亞日報稱,該活動由韓國文化體育觀光 部贊助,目的是宣傳20日在大英博物館內舉辦的韓國傳統演出。

春節是中國人最隆重的節日,但到了大英博物館的帖子中卻成了韓國春節?帖文發佈後,大英博物館在推特上引發群嘲。有網民提醒「那叫中國春節,根據歷史,該節日起源於中國,什麼韓國春節?」

一些網民更翻出英國殖民海外時的歷史,批評大英博物館是「強盜博物館」,更開嗆韓國從中國偷走農曆新年。

隨後有更多中國網友灌爆該則貼文的留言區,稱「這應該是中國新年,OK?」(It should be Chinese new year ok??)、「中國新年,源於中國」,也有小粉紅留言稱「是中國農曆新年,不是韓國農曆新年」(it's Chinese lunar new year,not Korean lunar new year)。

引發痛批後,大英博物館默默刪除了原帖文以及官方網站上的宣傳文章,並未就此事做出進一步說明。