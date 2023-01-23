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大英博物館慶「韓國」農曆新年 中網友：中國新年被偷走

記者陳言喬／綜合報導
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發大陸網友抗議。（取材自推特）
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發大陸網友抗議。（取材自推特）

大英博物館近日為宣傳韓國旅遊局舉辦的一活動，在其官方帳號發文慶祝「韓國農曆新年」，被網友痛批「博物館不懂歷史」，引發爭議後，大英博物館默默刪除了前述宣傳帖。

觀察者網報導，本月12日，大英博物館發文稱，「和我們一起觀看新羅樂團（主要在英國表演韓國音樂的樂團）的神奇表演，以此來慶祝韓國新年。表演受韓國文化中重要的五方色（白、黑、藍、黃、紅配色方案）啟發，且結合了當代和傳統音樂。活動於當地時間20日下午在大英博物館內舉辦」。

帖文鏈結到了大英博物館官網發布的一則題為「慶祝韓國新年」的文章。韓國東亞日報稱，該活動由韓國文化體育觀光部贊助，目的是宣傳20日在大英博物館內舉辦的韓國傳統演出。

春節是中國人最隆重的節日，但到了大英博物館的帖子中卻成了韓國春節？帖文發佈後，大英博物館在推特上引發群嘲。有網民提醒「那叫中國春節，根據歷史，該節日起源於中國，什麼韓國春節？」

一些網民更翻出英國殖民海外時的歷史，批評大英博物館是「強盜博物館」，更開嗆韓國從中國偷走農曆新年。

隨後有更多中國網友灌爆該則貼文的留言區，稱「這應該是中國新年，OK？」（It should be Chinese new year ok??）、「中國新年，源於中國」，也有小粉紅留言稱「是中國農曆新年，不是韓國農曆新年」（it's Chinese lunar new year，not Korean lunar new year）。

引發痛批後，大英博物館默默刪除了原帖文以及官方網站上的宣傳文章，並未就此事做出進一步說明。

博物館 英國 觀光

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