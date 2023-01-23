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央視春晚小品「坑」官員不作為 民眾好評 中紀委關切

記者陳言喬／綜合報導
央視春晚節目中的郝主任是一名懶政不作為的幹部。（央視截圖）
央視春晚節目中的郝主任是一名懶政不作為的幹部。（央視截圖）

央視春晚21日除夕熱鬧登場，由沈騰、馬麗等人帶來的小品「坑」諷刺官員的不作為，獲得觀眾共鳴與好評。還意外引發中央紀委國家監委連夜發文「不能讓躺平式幹部再坑人」的文章。

每日經濟新聞報導，「坑」是春晚舞台上一個諷刺類小品，全程滿是笑點，講述了一個糊弄、躺平式的幹部在工作中不思進取，「當面一套、背後一套」，面對領導和面對百姓的時候採取全然不同的態度，笑料十足又令人感慨。

小品中，沈騰扮演的是病假回來的郝主任。平常工作中只想休病假，蒙混過關，出場就是「病假到期了，不得不來了」「不想來啊」…

這個一提工作壓力就大的郝主任為了在新來的局長面前表現，搜刮下屬的工作成績，卻不願主動作為，不願把屬地路面上的坑填上，原因就是太麻煩。

節目中，「群眾反映問題要走流程」、「多做多錯，少做少錯，不做不錯」等官話讓觀眾笑聲不斷的同時，也深刻諷刺了躺平、糊弄式的幹部們。

部分官慵懶不作為，靠關係才有動作，被許多民眾詬病，此類節目讓民眾感同深受頻頻叫好。節目播出後不久，意外引發中紀委的重視，中紀委網站22日凌晨2時許就此刊發「不能讓躺平式幹部再坑人了」的文章。

文章稱，「躺平式幹部」的社會危害是顯而易見的。他們的行為，貽誤的是黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，而且正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

文章還說，治「躺平式幹部」需對症下藥、多管齊發，其中很重要的一個方面，就是要建立健全科學的選人用人機制，激勵擔當作為，識別、選准、用好幹部，堅決對「躺平者」說不，堅定為擔當者叫好，選拔出「闖將」、「幹將」，避免「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的錯誤觀念大行其道。

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