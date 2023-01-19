帶回中國旅客 瑞士請出「網球天王」費德勒

中國遊客重返瑞士，據傳網球巨星費德勒將起到關鍵作用。（歐新社）

中國打開國門後，預計春節將有150萬遊客出境過年。有國家對中國遊客祭出入境限制，也有不少國家熱情歡迎。其中，瑞士請來退役的「網球天王」費德勒擔任瑞士旅遊局代言人，任務之一就是把中國遊客「帶回」瑞士，並訂下今年約80萬人次、2025年約170萬人次中國遊客在瑞士留宿的目標。

綜合媒體報導，自從中國優化調整防疫 政策、有序恢復公民出境旅遊以來，多國爭相熱情邀請中國遊客，有國家在機場拉起歡迎橫幅，還有國家招聘會講中文的工作人員，甚至精心挑選代言人。

近日，已退役的「網球天王」費德勒有了新身分和任務——瑞士旅遊局代言人，把中國遊客「帶回」瑞士。

瑞士旅遊業表示，中國遊客的到來不僅有助於當地旅遊基礎設施被充分利用，市場如此大，瑞士旅遊部門也值得為小眾旅遊產品做廣告，「比如越野跑、植物學、文化（為主題的旅遊）」。

根據瑞士旅遊局的最新營銷計畫，在為期一年、旨在吸引中國遊客重返瑞士的最新計畫中，費德勒將起到關鍵作用。瑞士希望在其幫助下，預計今年約有80萬人次的中國遊客在瑞士留宿，接近疫情 前2019年留宿人數的一半。到2025年，留宿人數將達到170萬人次。

不只是瑞士，泰國 清邁一家旅行社的老闆安奇利也歡迎中國遊客回歸，特別僱傭了會講中文的工作人員和司機，以便帶領遊客遊覽寺廟、瀑布和山區景觀，「我相信中國遊客來泰國的次數會比以前更多。我們準備好了」。

在埃及首都開羅，一家傳統美食餐廳的老闆穆罕默德•薩利赫說，中國人非常友好，「他們熱愛埃及傳統，尤其喜歡傳統的埃及食物，而且總是熱衷於嘗試」，「我祈禱著中國遊客的到來，情況會慢慢好起來」。

據了解，中國鬆綁疫情防控措施後，出境人次大幅增長，官方預估，春節期間日均出入境人次約為60萬上下，較2022年春節增長約2倍，是2019年同期的32.7%。另有媒體估計，整個春節中國將會有150萬遊客出境過年。