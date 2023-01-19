我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

帶回中國旅客 瑞士請出「網球天王」費德勒

中國新聞組／北京19日電
中國遊客重返瑞士，據傳網球巨星費德勒將起到關鍵作用。（歐新社）
中國遊客重返瑞士，據傳網球巨星費德勒將起到關鍵作用。（歐新社）

中國打開國門後，預計春節將有150萬遊客出境過年。有國家對中國遊客祭出入境限制，也有不少國家熱情歡迎。其中，瑞士請來退役的「網球天王」費德勒擔任瑞士旅遊局代言人，任務之一就是把中國遊客「帶回」瑞士，並訂下今年約80萬人次、2025年約170萬人次中國遊客在瑞士留宿的目標。

綜合媒體報導，自從中國優化調整防疫政策、有序恢復公民出境旅遊以來，多國爭相熱情邀請中國遊客，有國家在機場拉起歡迎橫幅，還有國家招聘會講中文的工作人員，甚至精心挑選代言人。

近日，已退役的「網球天王」費德勒有了新身分和任務——瑞士旅遊局代言人，把中國遊客「帶回」瑞士。

瑞士旅遊業表示，中國遊客的到來不僅有助於當地旅遊基礎設施被充分利用，市場如此大，瑞士旅遊部門也值得為小眾旅遊產品做廣告，「比如越野跑、植物學、文化（為主題的旅遊）」。

根據瑞士旅遊局的最新營銷計畫，在為期一年、旨在吸引中國遊客重返瑞士的最新計畫中，費德勒將起到關鍵作用。瑞士希望在其幫助下，預計今年約有80萬人次的中國遊客在瑞士留宿，接近疫情前2019年留宿人數的一半。到2025年，留宿人數將達到170萬人次。

不只是瑞士，泰國清邁一家旅行社的老闆安奇利也歡迎中國遊客回歸，特別僱傭了會講中文的工作人員和司機，以便帶領遊客遊覽寺廟、瀑布和山區景觀，「我相信中國遊客來泰國的次數會比以前更多。我們準備好了」。

在埃及首都開羅，一家傳統美食餐廳的老闆穆罕默德•薩利赫說，中國人非常友好，「他們熱愛埃及傳統，尤其喜歡傳統的埃及食物，而且總是熱衷於嘗試」，「我祈禱著中國遊客的到來，情況會慢慢好起來」。

據了解，中國鬆綁疫情防控措施後，出境人次大幅增長，官方預估，春節期間日均出入境人次約為60萬上下，較2022年春節增長約2倍，是2019年同期的32.7%。另有媒體估計，整個春節中國將會有150萬遊客出境過年。

亞洲旅宿大數據研究院最新監測資料顯示，預計今年將有150萬中國民眾「出境過春節」，其中80%左右集中在亞洲地區。旅遊平台攜程數據顯示，春節七天海外旅遊訂單，較2022年春節激增540%，訂單平均花費則提升32%。

春節期間，估計將有150萬中國人出境過年。（香港中通社）
春節期間，估計將有150萬中國人出境過年。（香港中通社）

疫情 泰國 防疫

上一則

廣州新冠感染率逾85% 進入疫情「流行尾期」

下一則

河南神仙企業 年終獎6100萬堆成錢山…有人抱走500萬

延伸閱讀

紐約花卉中心桃花批發價供應1月新增週日營業時間早6點至下午2點

紐約花卉中心桃花批發價供應1月新增週日營業時間早6點至下午2點
河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣

河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣
亞城看板／亞城客鄉會 1．28春節餐會

亞城看板／亞城客鄉會 1．28春節餐會
美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節

美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節

熱門新聞

(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚