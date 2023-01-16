-10℃未供暖 山西業主窗外貼冷 熱力公司：手續未全

山西臨汾一小區業主在窗戶外貼上「冷」字。（取材自極目新聞）

山西臨汾近日最低氣溫達-10℃，該市一小區交付至今卻一直未供暖，業主們紛紛在窗戶外貼上大大的「冷」字，表達不滿。近日，當地熱力公司回應，該小區的相關手續還未走全，暫不確定供暖時間。小區物業稱，開發商已通知將於1月19日開始供暖，但承諾能否兌現，尚不清楚。

業主在窗外貼「冷」字表達訴求。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，該小區為臨汾市城市之光 小區，小區業主梁先生說，該小區是2021年年底交付的，但暖氣天然氣 一直未通，就連用電也是臨時電。「冬天氣溫太低，家裡只能開空調取暖，但經常跳閘，不少搬進去的業主後來又搬離了小區。」梁先生說，業主們在窗戶上掛「冷」字，是最近幾天的事，「原來答應的是2022年12月15日正常供暖，但等了快一個月，暖氣還沒有通，業主們無奈做出了這樣的舉動。」

臨汾市熱力公司一工作人員說，城市之光小區的相關手續還未走全，並未入網，暫不確定具體的供暖時間。

臨汾市12345政務服務便民熱線一工作人員回復稱，城市之光小區的暖氣問題正在走相關程序，目前處於施工狀態，但何時正常供暖，還沒有具體的時間，有關部門也在不停地催促開發商處理此問題。

對此，城市之光小區物業一工作人員回應稱，開發商將於1月19日晚6時許開始送暖。但暖氣到底能否正常供應，目前尚不清楚。