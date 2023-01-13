我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

蘇州22歲高校女 宿舍上鋪墜亡 護欄高度15厘米

中國新聞組／北京13日電
宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）
宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）

蘇州網友爆料，女兒在學校宿舍上鋪墜落死亡，令人吃驚的是，其床架護欄高度僅15厘米左右，鋪上被褥護欄幾乎「隱形」。

海報新聞報導，發生意外的女生名叫宋嘉怡，22歲，就讀蘇州托普信息職業技術學院。2022年12月3日0時54分，宋嘉怡的舍友給宋嘉怡的媽媽金女士打電話，告知晚上熄燈宋嘉怡睡著後突然從上鋪摔下，陷入昏迷，舍友已於0時34分撥打120急救電話。金女士請同學不要移動宋嘉怡，並幫忙為宋嘉怡蓋好保暖。

在得到女兒舍友發來的醫院地址後，金女士回憶，當時醫院裡只有宋嘉怡的兩名17歲同學在陪同，沒有學校值班老師和寢室宿管等到場。隨後，頭部受傷的宋嘉怡被轉到蘇州第一人民醫院新病區。4時44分，宋嘉怡開始手術。手術中宋嘉怡頭部打了多枚鋼釘，手術後就沒有自主呼吸及瞳孔放大，醫院宣布腦死亡。12月5日19時16分，宋嘉怡離開人世。

據報導，家屬們到女兒宿舍看到，女兒床位屬於上床下桌，床鋪離地1.9米。床邊鐵質護欄長約一米，高度只有15厘米左右，且向床外傾斜，實際高度不到15厘米。扣除床鋪木板的2厘米厚度和床墊、被褥厚度後，護欄實際上與被褥齊平，上鋪人員很容易摔落。其他舍友的床架也和宋嘉怡的一樣。多名同學也反映上鋪護欄不穩、太低，有人睡覺時身體移出床外甚至摔傷。

宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）
宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）

金女士一家認為學校的床架質量不合格導致女兒死亡。據了解，對於高低床的設計標準，雙層床安全欄板缺口應小於等於60厘米，不放置床褥情況下安全欄板高度應大於等於30厘米。宋嘉怡的床鋪並不符合。

女兒去世後，金女士一家和校方進行了兩次協商，家屬不滿意學校至今沒有道過歉，也沒有整改床架。目前家屬已經委託律師準備起訴學校，家屬們對學校有幾點要求：校方在蘇州日報上公開道歉，在校內為宋嘉怡舉辦追思會；整改校內所有存在問題的床架；按照法院判決結果賠償。

宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）
宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）

手術

上一則

港航增聘千人 旅行社集體重開 料明年恢復疫前水平

下一則

江西高中生胡鑫宇失蹤 啟「拉網式」搜尋 家屬懸賞增至50萬

延伸閱讀

爸媽「各捐一半肺」搶救病危女兒 台首例活體肺葉移植

爸媽「各捐一半肺」搶救病危女兒 台首例活體肺葉移植
德國博世加碼投資中國 10億元打造電動車零組件基地

德國博世加碼投資中國 10億元打造電動車零組件基地
「未爆手榴彈」卡心臟下方 烏克蘭士兵接受手術後順利取出

「未爆手榴彈」卡心臟下方 烏克蘭士兵接受手術後順利取出
第1夫人吉兒拜登動手術 切除身上2個癌症腫瘤

第1夫人吉兒拜登動手術 切除身上2個癌症腫瘤

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議