蘇州22歲高校女 宿舍上鋪墜亡 護欄高度15厘米

宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）

蘇州網友爆料，女兒在學校宿舍上鋪墜落死亡，令人吃驚的是，其床架護欄高度僅15厘米左右，鋪上被褥護欄幾乎「隱形」。

海報新聞報導，發生意外的女生名叫宋嘉怡，22歲，就讀蘇州托普信息職業技術學院。2022年12月3日0時54分，宋嘉怡的舍友給宋嘉怡的媽媽金女士打電話，告知晚上熄燈宋嘉怡睡著後突然從上鋪摔下，陷入昏迷，舍友已於0時34分撥打120急救電話。金女士請同學不要移動宋嘉怡，並幫忙為宋嘉怡蓋好保暖。

在得到女兒舍友發來的醫院地址後，金女士回憶，當時醫院裡只有宋嘉怡的兩名17歲同學在陪同，沒有學校值班老師和寢室宿管等到場。隨後，頭部受傷的宋嘉怡被轉到蘇州第一人民醫院新病區。4時44分，宋嘉怡開始手術 。手術中宋嘉怡頭部打了多枚鋼釘，手術後就沒有自主呼吸及瞳孔放大，醫院宣布腦死亡。12月5日19時16分，宋嘉怡離開人世。

據報導，家屬們到女兒宿舍看到，女兒床位屬於上床下桌，床鋪離地1.9米。床邊鐵質護欄長約一米，高度只有15厘米左右，且向床外傾斜，實際高度不到15厘米。扣除床鋪木板的2厘米厚度和床墊、被褥厚度後，護欄實際上與被褥齊平，上鋪人員很容易摔落。其他舍友的床架也和宋嘉怡的一樣。多名同學也反映上鋪護欄不穩、太低，有人睡覺時身體移出床外甚至摔傷。

宋嘉怡的床鋪。（取材自海報新聞）

金女士一家認為學校的床架質量不合格導致女兒死亡。據了解，對於高低床的設計標準，雙層床安全欄板缺口應小於等於60厘米，不放置床褥情況下安全欄板高度應大於等於30厘米。宋嘉怡的床鋪並不符合。