習近平、毛澤東大亂鬥…網遊「鵝鴨殺」踩紅線遭駭 緊急停服

玩家在「鵝鴨殺」遊戲中，以政治人物的名字取名，畫面中出現習近平女兒習明澤的名字。（取材自推特）

網路遊戲「鵝鴨殺」（Goose Goose Duck）暴紅，在Steam平台，該遊戲連續三天在線人數超過60萬。但疑似有玩家以「敏感政治人物」設為昵稱，觸碰到中國審查紅線。遊戲方10日突然發聲明，稱服務器遭大規模網絡攻擊，將進行停服維護。同時，遊戲方一度關閉論壇，令網民無處發聲。

自由亞洲電台報導，「鵝鴨殺」是一款社交推理遊戲，被稱為升級版的「狼人殺」，玩家可以扮演不同的小動物角色，並為這些角色自主命名。據網友披露，很多玩家將昵稱改成中共 政治敏感人物的名字。 一時間，「習近平」、「薄熙來」、「胡耀邦」、「毛澤東 —專業殺手」「習明澤」、「郭文貴 」、「周永康」、「北京 王丹」等組局同台，被網友稱為「全明星戰局」。

有網上視頻顯示，在B站一個遊戲直播間中，主播直呼參與玩家「周永康」、「王丹」「郭文貴」的角色化名，並未產生任何懷疑，惟這些觸碰中共審查紅線的遊戲直播間很快就遭到封禁。

博主「牆國蛙蛤蛤」表示，從聲明內容來看，預計「鵝鴨殺」團隊要升級系統，加入屏蔽敏感詞的功能，再推出規避政治風險的新版本，「我估計『鵝鴨殺』團隊正在緊急給遊戲打上敏感詞的屏蔽補丁，又或者乾脆直接更新遊戲版本，給中國玩家隨機生成確保不含辱華成分的昵稱」。

此外，「牆國蛙蛤蛤」指出，遊戲主播直呼參與玩家「周永康」、「王丹」「郭文貴」的角色化名，反映出在資訊封鎖和洗腦教育下，這些主播也陷入了「李佳琦悖論」，展現對政治和歷史的無知。