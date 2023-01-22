雲南的他 養殖蝴蝶逾20年 舞出「美麗經濟」

元江的蝴蝶不但品種多，而且種群大。（取材春城晚報）

養殖蝴蝶不僅有生態價值、科普價值，更催生「美麗經濟」。趙燦繁是雲南昆明中林觀賞昆蟲科技開發公司總經理，專業從事蝴蝶養殖已逾20年，據他估算，目前大中城市蝴蝶生態園、婚慶放飛、科研用蝶等蝴蝶需求量約500萬隻／年，一半以上由他的公司供應。

文匯報報導，雲南有1300多種蝴蝶，元江就有800多種。趙燦繁2001年開始養殖蝴蝶，2004年與中國林科院昆蟲研究所元江試驗站達成合作，利用元江山好水、好生態、好的環境養殖蝴蝶。

20餘年與蝴蝶相處，趙燦繁摸清了牠們的習性，掌握了近60種蝴蝶的養殖方法。他從中挑選出18個具備科研、觀賞價值，且生命周期長、種群大的品種進行人工養殖。

養殖蝴蝶的第一步，是找到不同品種蝴蝶的特定食用植物。趙燦繁用的是笨辦法：通過種植不同植物，反覆觀察蝴蝶與該植物的關係，最終確定各品種蝴蝶喜食的植物。

在尋找玉帶鳳蝶的喜食植物時，趙燦繁率員工在基地種下橙子、柚子、檸檬、柑桔等許多品種的果樹，種下又挖掉、挖掉又換種，最終確定玉帶鳳蝶的最佳食物是小山桔，「玉帶鳳蝶啃嚙小山桔葉片，20天即可掛蛹，而啃嚙其它植物葉片，則需要25天。」

趙燦繁在元江建立蝴蝶養殖基地。（取材春城晚報）

趙燦繁研製了專供羽化後的蝴蝶吸食的花蜜營養液，還摸索出人工掛蛹方法，將原本掛於毛巾的幼蟲改良為在塑料籮筐上掛蛹，保證蝴蝶的翅膀生長有足夠空間，且將羽化環境由野外搬至室內，免去了天敵襲擾和風吹雨淋。僅此一項，蝴蝶的羽化率由30%提升到了95%以上。

報導指出，蝴蝶養殖不但有生態價值，也有科普價值和經濟價值。

多年來，趙燦繁先後在北京 、深圳、東莞、海南、福建等地，與當地合作建立蝴蝶生態園和科普教育 園，供遊客觀賞、進行蝴蝶科普教育。福建泉州1000畝養殖基地，曾創下一年接待學生15萬人參觀學習的紀錄。