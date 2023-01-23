打卡聖地 成都「公園留聲機」可溜滑梯下班

成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）

日前成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，寫字樓每一層都有綠色植被，但最引人注目的是一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。

香港01、北京 青年報引述成都發布消息指出，2022年10月14日，成都錦江邊一棟老式寫字樓改造完成。該項目將「公園城市」概念融入建築之中，每層樓道都種滿綠植，好似進入「綠野仙蹤」童話世界。樓層之間還搭建了彎彎曲曲的巨型滑梯，滑梯的出口則設計成大喇叭形，呼應建築名稱「公園留聲機1982」。

成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）

這棟6層建築建於1982年，據項目方稱，這次是對樓體進行修繕加固和改造，已於日前開始試運行。項目方負責人錢毅介紹，改造前向全單位設計師自由徵集創作方案，經過層層篩選、專家評審，一名青年設計師的滑梯方案被選中。這位設計師的初衷就是留住童心，增加趣味。2022年7月改造完成，開始試運行，已有一些商家入駐。

錢毅表示，該項目改造後服務周邊社區及建築設計師，除了咖啡、時尚飲品等，還配有共享沙龍區、共享睡眠艙、沐浴間、健身 房等。該項目的正式運營時間還沒有確定。未來，在相關安全措施完善的情況下，會向包括樓內上班族和遊客在內的成年人開放。