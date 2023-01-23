我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

打卡聖地 成都「公園留聲機」可溜滑梯下班

中國新聞組／北京23日電
成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）
成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）

日前成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，寫字樓每一層都有綠色植被，但最引人注目的是一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。

香港01、北京青年報引述成都發布消息指出，2022年10月14日，成都錦江邊一棟老式寫字樓改造完成。該項目將「公園城市」概念融入建築之中，每層樓道都種滿綠植，好似進入「綠野仙蹤」童話世界。樓層之間還搭建了彎彎曲曲的巨型滑梯，滑梯的出口則設計成大喇叭形，呼應建築名稱「公園留聲機1982」。

成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形...
成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）

這棟6層建築建於1982年，據項目方稱，這次是對樓體進行修繕加固和改造，已於日前開始試運行。項目方負責人錢毅介紹，改造前向全單位設計師自由徵集創作方案，經過層層篩選、專家評審，一名青年設計師的滑梯方案被選中。這位設計師的初衷就是留住童心，增加趣味。2022年7月改造完成，開始試運行，已有一些商家入駐。

錢毅表示，該項目改造後服務周邊社區及建築設計師，除了咖啡、時尚飲品等，還配有共享沙龍區、共享睡眠艙、沐浴間、健身房等。該項目的正式運營時間還沒有確定。未來，在相關安全措施完善的情況下，會向包括樓內上班族和遊客在內的成年人開放。

該建築奇特的外觀和充滿童趣的設置也讓不少網民嚮往，在網絡引起熱議。不少網民調侃，「好玩歸好玩，比較費褲子」、「已經可以想像穿西裝溜滑梯下班的樣子」、「體驗屁股擦火花」。不少網民也稱讚，這樣的設計讓「打工人」一天的苦悶煙消雲散，下班後重拾童心。

成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形...
成都一棟造型奇特的寫字樓引起了網民注意，一條條穿梭在樓層之間的銀色大滑梯，喇叭形的巨大出口，讓整棟樓都充滿趣味。（取材自四川在線）

北京 健身 民調

上一則

重慶GDP首席超越廣州 僅次上京深

下一則

中國唯一 雲南雨林學校探索人與自然 老奶奶也著迷

延伸閱讀

中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多

中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多
華人返中送藥 疫情奇慘 醫院沒藥沒床位 火葬排不上號

華人返中送藥 疫情奇慘 醫院沒藥沒床位 火葬排不上號
成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲

成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門