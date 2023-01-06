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中11歲女奪斯巴達冠軍 還破紀錄

中國新聞組╱北京6日電
11歲女孩王子今(前)賽前參加了高強度訓練，一舉在斯巴達世錦賽奪冠。(鳳凰網)
11歲女孩王子今(前)賽前參加了高強度訓練，一舉在斯巴達世錦賽奪冠。(鳳凰網)

中國11歲女孩王子今上月在2022斯巴達勇士兒童世錦賽奪冠，令人吃驚的是，她奪冠前一個月還打破了斯巴達旗下室內體能賽10-13歲年齡組的女子世界紀錄，成為世界紀錄的保持者。

來源：YouTube

紅星新聞報導，斯巴達勇士賽每年會在超過40個國家和地區舉辦250場以上比賽，主要借鑒古斯巴達人軍事訓練科目，是一項主題障礙越野跑運動，參賽者需要在奔跑過程中征服賽道上的所有障礙，十分考驗奔跑能力和身體的綜合素質。

據報導，早在王子今和另外6名中國「小勇士」12月初出征美國、參加斯巴達世錦賽時，他們就受到廣泛關注，當時7名中國少年與來自全球十餘個國家和地區的300餘名小勇士同台競技。

王子今的樂觀堅強給人留下深刻印象。她在賽前參加了高強度的訓練，甚至曾經拉傷韌帶，卻沒有一句抱怨，同時還能很好地平衡學業。張昊洋回憶，王子今4年間參賽28次，是賽場的「常勝將軍」、「英語特別好，和其他國家選手溝通無障礙」。

王子今爸爸曾用「厚積薄發」一詞來形容女兒，認為她身體素質並不出眾，但好在有著一股不服輸的韌勁兒。

在父母的支持下，王子今不僅從體育運動中收穫了健康的體魄，也變得愈發開朗大方、陽光自信。跟隨父母在各地不斷參賽的過程中，她的人生閱歷也愈發豐富。

王子今還熱中慈善。據報導，王子今和小伙伴們於2019年發起「日光彩虹」公益活動，組織了8名聽障兒童參與兒童賽。她打算將打破世界紀錄所獲得的1萬元獎金全部捐給聾啞兒童學校，幫助那裡的小朋友們。此外，她家還常年幫助偏遠山區的弱勢群體，捐款幫助聽障人士獲得免費的醫療和救助。

中國11歲女孩王子今在斯巴達勇士兒童賽世錦賽9至11歲女子組比賽中，獲得冠軍。(...
中國11歲女孩王子今在斯巴達勇士兒童賽世錦賽9至11歲女子組比賽中，獲得冠軍。(視頻截圖)

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