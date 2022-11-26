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湖北女深夜報案點奶茶 民警秒懂 原來是夫妻爭吵遭恐嚇

中國新聞組／北京26日電
湖北女子藉著點奶茶的名義報警，民警到場後，將女子帶離。(視頻截圖)
湖北女子藉著點奶茶的名義報警，民警到場後，將女子帶離。(視頻截圖)

湖北十堰市110指揮中心19日深夜接到一通電話，女子開口就要點奶茶，還報出詳細「送貨地址」，警察立刻察覺可能是求助電話，最後女子在警察的護送脫離險境。

綜合媒體報導，這名女子在電話中說，「我點了奶茶送到了嗎？」女人吱吱嗚嗚，隨後電話裡傳來一陣嘶吼，警察立馬反應：「你是受到什麽傷害了嗎？」原來女子和丈夫感情破裂，發生激烈爭吵並受到恐嚇。女人急中生智，撥打110假裝訂奶茶報案。

指揮中心立即指令在附近開展巡邏防控的茅箭區公安分局朝陽路派出所民警到現場查看情況。接到指令後，民警火速趕往女子提供的「外賣」地址，發現該住戶大門敞開便走進去，只見家中物品淩亂，一男子面色凝重站在屋內。屋內一名女子聞聲而出：「警察同志，是我報的警！」

據報導，女子與屋內男子是夫妻關系，因感情不和，多次發生爭吵。此次女子原本想和丈夫商量離婚的事情，沒想到協商沒幾句二人便爭吵起來，丈夫言辭激烈，情緒十分不穩定，女子感到害怕。見矛盾愈發激化，丈夫逐漸失去理智並用言語恐嚇自己，女子怕直接報警受到丈夫傷害，便用「點奶茶」的方式撥打110電話。

了解情況後，民警對該男子進行批評教育，現場開展普法宣傳，並將女子安全帶離。目前女子已到親戚家暫住，轄區派出所正協調處理家庭矛盾糾紛。

警察 公安 十堰

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