湖北女深夜報案點奶茶 民警秒懂 原來是夫妻爭吵遭恐嚇

湖北女子藉著點奶茶的名義報警，民警到場後，將女子帶離。(視頻截圖)

湖北十堰 市110指揮中心19日深夜接到一通電話，女子開口就要點奶茶，還報出詳細「送貨地址」，警察 立刻察覺可能是求助電話，最後女子在警察的護送脫離險境。

綜合媒體報導，這名女子在電話中說，「我點了奶茶送到了嗎？」女人吱吱嗚嗚，隨後電話裡傳來一陣嘶吼，警察立馬反應：「你是受到什麽傷害了嗎？」原來女子和丈夫感情破裂，發生激烈爭吵並受到恐嚇。女人急中生智，撥打110假裝訂奶茶報案。

指揮中心立即指令在附近開展巡邏防控的茅箭區公安 分局朝陽路派出所民警到現場查看情況。接到指令後，民警火速趕往女子提供的「外賣」地址，發現該住戶大門敞開便走進去，只見家中物品淩亂，一男子面色凝重站在屋內。屋內一名女子聞聲而出：「警察同志，是我報的警！」

據報導，女子與屋內男子是夫妻關系，因感情不和，多次發生爭吵。此次女子原本想和丈夫商量離婚的事情，沒想到協商沒幾句二人便爭吵起來，丈夫言辭激烈，情緒十分不穩定，女子感到害怕。見矛盾愈發激化，丈夫逐漸失去理智並用言語恐嚇自己，女子怕直接報警受到丈夫傷害，便用「點奶茶」的方式撥打110電話。

了解情況後，民警對該男子進行批評教育，現場開展普法宣傳，並將女子安全帶離。目前女子已到親戚家暫住，轄區派出所正協調處理家庭矛盾糾紛。