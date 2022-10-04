貨拉拉案司機斥遭「底線」汙名化惡意貶低 要求停播

「2021年貨拉拉乘客跳車事件」當事者司機周陽春（下圖）發聲明指出，「底線」（上圖）改編劇情與事實不符，惡意貶低自己。（取材自微博）

中國電視劇「底線」中「幫你拉案」單元改編自「2021年貨拉拉 乘客跳車事件」，該案當事者司機周陽春近日發聲明指出，「底線」改編劇情與事實不符，惡意貶低自己、家人和辯護律師，要求立即停播，並保留追究「底線」劇組侵害名譽的法律責任。

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三言財經報導，周陽春指出，「底線」劇情說律師向法院提出要求更換法官，理由是認為女法官會偏向女性受害者。周陽春說，現實情況是，司法機關想盡一切辦法阻止妻子為他聘請律師。

周陽春說，更讓人無法接受的是，電視劇還編造司機家人給法官下跪、律師教唆送錢、為父親配製藥品芬太尼，用手機 搜索「如何讓人不知不覺地死去」等極其荒誕的情節。

另外，他沒有像電視劇那樣辱罵被害人車莎莎「你有病吧」，他在法官提審的時候也不像劇中表現得那麽激動，「劇中的我仿佛是一個失去理智的罪犯」。他強調，「底線」喪失了底線，但正義必須要有底線。

車莎莎2021年2月6日在貨拉拉平台下單搬家貨運服務，途中因司機周陽春服務態度不佳且偏離導航路線，心生恐懼，要求停車未被周陽春理會後，從運行中的微型麵包車副駕駛用雙手抓住貨車右側窗戶下沿，且上身探出了車外，從車窗墜落受傷，後經搶救無效離世。一審判處周陽春有期徒刑一年，緩刑一年，周陽春不服判決提出上訴，二審維持原判。