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長太美求職遭拒…HR：易跟人跑掉 女轟：又不是戀愛

中國新聞組／北京24日電
李女士與HR的對話紀錄。（取材自九派新聞）
李女士與HR的對話紀錄。（取材自九派新聞）

重慶李姓女子在網上表示，自己正在求職，日前去某家公司面試，沒想到居然被以「漂亮的女人不可靠」拒絕，這讓她氣憤不已，「我是去工作又不是談戀愛」。這個話題引起網友討論，不少人好奇該女子到底是多漂亮，紛提問「有照片嗎？」還有人納悶，「什麼時候長得漂亮不是加分，反而是扣分？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，李女在網上PO出與人資（HR）的對話截圖，圖中顯示，女生在面試後詢問面試結果，HR回覆：「她們說你太漂亮，又高大上。不太適合」。女生問到：「做事情怎麼能看外表呢？」

HR又稱，「漂亮女人不可靠」，李女回覆：「這太不合理了吧，我做事很可靠的，公司可以根據表現考察我啊。」HR則表示，「不是不可靠，是容易跟別個跑」。女生憤怒說到，「這是工作不是談戀愛」。

有網友表示，在常人看來，長得漂亮更有機會。沒想到的是，在上述公司，長得漂亮竟遭如此歧視。其實該女子說得對，工作是看能力的，如果覺得她能力可以，應該給試用期讓彼此了解一下。

也有網友分享親身經歷，「15年的時候我在滴滴，行政在面一個前台的崗位，長得賊漂亮要一個月8000，我看了一下簡直驚為天人，周圍的男同事圍了好幾圈，還有的假裝去洗手間來回看人家。行政經理說，不行，太影響大家工作了，這個人不能要，然後就讓她回家等消息了……」。

李女士與HR的對話紀錄。（取材自微博）
李女士與HR的對話紀錄。（取材自微博）

面試 歧視

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