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警64字通報李易峰嫖娼 透露順藤摸瓜、瓜田「李」下？

中國新聞組／北京13日電
李易峰涉嫖娼，網友熱議。(取材自微博)
李易峰涉嫖娼，網友熱議。(取材自微博)

北京警方11日晚間一則64字通報證實藝人李易峰多次嫖娼，江寧網安大隊副隊長王海丁解釋，李是警方在偵破一起違法犯罪案件中被「順帶」查獲，完全切合瓜田「李」下的形容。李易峰雖代言全掉，仍有粉絲為他說話，人民網勸告這些粉絲「該放手就要放手」。

綜合媒體報導，「北京警方通報，演員李某某因多次嫖娼被行拘…」，經營微博「江寧婆婆」的王海丁指出，通報字數雖少，但訊息量卻不少。

首先，李易峰被抓是「近期」的事，因此能說明為何他當晚還能在微博「闢謠」。再來，李是警方在偵破一起違法犯罪案件中查獲，他算是「順帶的」的被順藤摸瓜，才出現了這個炸翻演藝圈的「大瓜」。

許多網友心生疑問，李易峰為什麼會為了追求刺激而毀了大好前程？有媒體翻出四年前李易峰宣發「動物世界」的訪問，他曾提到「我喜歡好多種不同類型的女孩子」，他並反問「為什麼一定要只喜歡一種類型」，也許能從此推敲李嫖娼的出發點。

國家級心理諮詢師張都認為：李易峰其實一直在賭博。

李易峰六年前肇事逃逸，最終處以人民幣2000元（約288美元）罰款了結。張都指出，李多次嫖娼，就是在賭會不會被查獲；被抓後，又賭醜聞不會被通報，這些都是僥倖心理作祟。

更有網友發現，警方通報發出後，李先是用自己的大號上線刷微博，還上線打了幾把遊戲。顯然在新一輪暴風雨來臨前，李易峰相當平靜。

嫖娼或將承擔什麼法律責任？北京鵬凱律師事務所主任張仲凱說明，雖然嫖娼行為不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰。若涉及嫖宿幼女，則可能構成犯罪。

報導指出，李易峰塌房後，多家媒體皆發文批評，人民網指出，警方通報中提到「該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱」，說明李易峰不是初犯，而是慣犯，其違法犯罪和不知悔改已是不爭事實。

但仍有一些粉絲執迷不悟，奉行「三不」策略：不相信、不接受、不拋棄。對此，人民網呼籲「粉絲該醒醒了！該放手就要放手」，不要活在幻象中，也不要在虛幻中迷失自我。人民網並稱不該對粉絲貼標籤，也不能一味嘲笑他們，通過推心置腹的交流等方式，盡快讓他們清醒過來，回歸現實，「默默地喜歡就默默說再見」。

李易峰 北京 微博

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