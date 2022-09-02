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禁取洋藝名…Baby只能叫楊穎 辣目洋子改回李嘉琦

中國新聞組／北京2日電
Baby的影視作品多用「楊穎」這個名字。（取材自大殼娛樂）
Baby的影視作品多用「楊穎」這個名字。（取材自大殼娛樂）

中國27歲女星辣目洋子從一位拍攝短影片的網紅，轉型成演員，最近在節目「演員請就位」引起關注，就在當紅之際突然改回本名「李嘉琦」，資深編劇汪海林表示，中國廣電總局已下令，藝人名字不能使用外國名，就連女星Angelababy也不能用英文，以後只能稱楊穎。消息一出引起網友討論，不少人認為「管太多了」。

來源：YouTube

辣目洋子1日在社交平台上宣布將自己的名字改為李嘉琦，同時辣目洋子的社交帳號名稱改成「小辣李嘉琦」。辣目洋子說，李嘉琦是她的本名，改名是因為她媽媽覺得名字還是自己的好，她為了聽媽媽的話就把名字改了，如果大家覺得她的名字不好記，可以叫她的小名「小辣」。

辣目洋子改回本名李嘉琦。（取材自大殼娛樂）
辣目洋子改回本名李嘉琦。（取材自大殼娛樂）

辣目洋子名字的爭議由來已久，加上前段時間她在電視劇中穿和服的事情被曝光，很多網友覺得辣目洋子有崇洋的嫌疑。辣目洋子恢復本名，網友紛紛表示支持，至於她為什麼改名，著名編劇汪海林揭露了原因。

汪海林表示，辣目洋子改為中文名字是廣電總局的要求，從今以後，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。

除了辣目洋子，汪海林還提到了Baby，汪海林說Baby以後也不能再署名「Angelababy」，也必須改為中文名字「楊穎」。

目前，Baby的社交帳號名稱還是「Angelababy」，不過她最近幾年參演影視劇或上節目都是用的「楊穎」這個名字。

有娛樂博主整理一系列外文名的藝人：「楊穎不能再叫Angelababy，黃明昊不能叫Justin，任嘉倫是不是要改回任國超？」

網友表示，「取名字人家自由，管的好寬哦」、「冷知識：中央電視臺又叫CCTV」、「我之前一直以為辣目洋子是日本的那個搞笑藝人」。

資深編劇汪海林透露廣電總局要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。（取材自...
資深編劇汪海林透露廣電總局要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。（取材自微博）

其實，中國近來為整頓娛樂圈，下了不少禁令，除了禁「娘炮」，也停止「男男戀」為主的劇情，就連古裝片也有許多限制，劇和電影的題材也是嚴格審視。

汪海林過去批「耽改劇不要再拍了，耽改的電影更不要拍……」，隨後官方宣布抵制耽美及相關作品，先前拍攝的大熱耽美影視劇至今沒有播出，不免讓人猜測汪海林有內部渠道，能提前知道廣電總局的限令。

Angelababy未來恐只能稱楊穎。（取材自微博）
Angelababy未來恐只能稱楊穎。（取材自微博）

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