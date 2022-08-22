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商家引流利器…「很想你」網紅路牌 違規遭拆除

記者陳言喬／北京22日電
當地政府部門會勘這些網紅路牌後均以拆除處理。（取材自北京青年報）
當地政府部門會勘這些網紅路牌後均以拆除處理。（取材自北京青年報）

中國最近一系列「浪漫風」路牌在多地出現，「我在寧波很想你」、「我在上海很想你」…，吸引很多年輕人拍照打卡。但有關部門認為都是違規的廣告招牌，紛紛拆除。

來源：YouTube

北京青年報報導，這種外形酷似道路名牌的網紅路牌其實多是商家的「引流」利器。據照片顯示，這類網紅路牌外形酷似道路名牌，多以藍白或綠白顏色為主，路牌兩側標注「東西」或「南北」，路牌上通常寫著一句「我在某地很想你」等內容的告白，下方是這句話的拼音、具體位址或者某商家的店名。這類路牌多出現在城市路邊或店鋪門口。

報導稱，不少網店提供這類網紅路牌定製服務，根據規格和配置不同，價格從幾十元到幾百元人民幣不等，有商家直接在產品頁面打出「引流利器」打卡路牌的廣告語。

不少買家收到貨後在產品評論區曬出了安裝後的路牌，有買家表示，在店門口拍照效果很好。四川樂山市中區一家燒烤店在店門口設置「我喜歡樂山 更喜歡這個城市的你」的路牌吸引了不少年輕人拍照打卡。燒烤店店主表示，他花六、七百元（人民幣），定製了這樣的一塊路牌。路牌安裝半個月以來，人氣超乎想像，一天平均有40人左右來拍照打卡，順帶著燒烤店的生意也更火了。

有人認為這種路牌為城市增添一份浪漫，也有人認為這種跟風行為沒必要，路牌上的方向標注不知道對不對，可能會誤導路人。對此，樂山市城管局法規科相關負責人表示，這種由商家自行設置的標誌牌，屬於特殊類型的廣告設施，擅自設置此類標誌牌屬於違規行為，商家不要跟風設置。

對於已經設置此類標誌牌的商家，請儘快自行整改，逾期不改正的，執法人員將根據相關法律法規依法處置。

報導稱，今年7月以來，上海、寧波、南寧、柳州、咸寧、十堰、騰沖等地均拆除過這類違規擅自設置在路邊的網紅路牌。多地民政部門和城管部門提醒，路牌發揮指位作用，不恰當的路牌會造成誤導，道路標誌牌設置有嚴格的審批流程和標準，未經審批設置屬於違規，不要因好玩、能引流等原因就隨意設在路邊。

北京 十堰

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