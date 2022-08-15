偷銀行200萬 銀行員工逃20年買3套房 北京法院這樣判

銀行儲蓄員攜200萬巨款潛逃20年的案件引起熱議。(視頻截圖)

2003年，26歲的李某藉工作之機，從某股份行一家支行的保險 櫃中盜走200萬元（人民幣，下同，約30萬美元），前後用了3分鐘。20年潛逃生涯，他買了三套房，靠賣房收租為生，被抓時還剩350萬。北京 西城法院近日對此案作出一審判決，他因犯職務侵占罪，被判有期徒刑四年六個月，罰金5萬元。

證券時報報導，這一案件最早在今年6月披露於最高人民檢察院「今晚九點半」欄目，彼時「銀行儲蓄 員攜200萬巨款潛逃20年」的話題曾衝上微博熱搜。

此前，最高人民檢察院披露，藏匿期間，李某用贓款先後購買三套房產和兩個車位，後來多年靠著賣房款和租金維持生計。今年1月11日，北京警方在海淀區將李某抓獲，被捕時其還有西城區一套房產和兩個沒有產權的車庫，其中房產價值350萬元。

對於這些贓款購買的資產，據北京西城法院微信公眾號披露，此案在案扣押的贓款350萬元係出售被告人李某使用贓款購買的房屋所得款，其中，199餘萬元發還被害單位某銀行，餘款150餘萬元予以沒收。

據報導，1997年，剛畢業的李某進入某股份行北京地區的一家支行，擔任儲蓄員。在該行工作期間，李某發現，每天下班後，當天櫃檯的現金不是放在金庫裡，而是放在一個小保險櫃裡。當時該行這一保險櫃的管理辦法是雙人開啟，李某拿著保險櫃鑰匙，另一同事掌握密碼。但同事每次輸入密碼時李某都在場，要知道密碼並不難。

據北京西城法院微信公眾號披露，正是這個漏洞讓李某萌生犯罪的想法。

2003年2月4日下班前，李某謊稱自己業務比較多，兩位同事可以將錢交給自己，2月8日上班後他將錢一併交庫。兩位同事因2月8日不上班，便同意李某的方案。傍晚5點左右，原本要值夜班的同事接到李某請求換班的電話，因為是春節期間有事換班比較常見，同事也就同意了。

值班時，李某在銀行營業廳儲蓄區徘徊一刻鐘左右後，為了避開櫃檯的攝像頭，他將位於櫃檯下的保險櫃推到營業廳後面。在營業廳後面沒有攝像頭的房間，李某用密碼和鑰匙打開保險櫃，將裡面近200萬元現金取出後，又把保險櫃推回營業廳，前後用了3分鐘時間。

次日凌晨5點30分左右，李某攜款從銀行後門走出，駕車從銀行前門離開。

隨後，李某打車到天津，利用幾張儲戶遺失的身分證辦理數張銀行卡，將錢分散存入其中，又折返北京，開始了長達近20年的隱姓埋名生活。

報導說，因為不敢使用自己的身分證，李某不敢再離開北京，儘管他的父母也同在北京，但因為害怕被抓，攜款潛逃後的近20年來，李某也再未聯繫過父母。

藏匿期間，李某在網上認識孫姓女子，並先後在北京市西城區和密雲區購買三套房產和兩個車庫。

直到今年1月11日，北京警方在海淀區將李某抓獲，並於次日對其執行逮捕。後經偵查，公安機關於3月11日以李偉涉嫌職務侵占罪移送西城區檢察院審查起訴。