老鷹中暑墜江 重慶的豬也中暑 網：出門遇到「熟」人

一隻老鷹在南京中暑墜江。（視頻截圖）

中國近日天氣炎熱，好多動物中暑上了熱搜，「#一隻老鷹在南京中暑墜江#」、「#重慶的豬都中暑了#」，還有「#為救中暑的一車牛司機差點也中暑#」。

中新網報導，現在形容天氣有多熱，已經不興用「煎雞蛋」了，而是小動物中暑。7月份的時候，我們見過了3秒熱死的螞蟻和一隻孵化了的小雞，那時喊著「熱得受不了」的人們，大概怎麼也想不到，8月份會是這個樣子。好像沒有哪個夏天，這麼多動物中暑的…。

連日來，上海、廣州持續遭受高溫 ，上海動物園 採取噴霧、噴水等多種方式，為老虎、企鵝、松鼠猴防暑降溫。

在7月一波酷暑中，江蘇曾發生一隻200斤麋鹿躍過南通大學杏林學院的大門，直奔校內的人工湖裡游泳 納涼；曾有網友拍攝視頻，一隻螞蟻落到地面，3秒就被燙死；也曾有浙江網友從菜市場買了蝦拎到家，發現熟了3隻。

上月，曾有一隻貓頭鷹「熱暈」在南京一小區的水缸，幸好有好心人及時撈出並報警處理，第二天，該小區居民發現又有兩隻貓頭鷹雛鳥中暑墜地，根據判斷，這兩隻雛鳥與原來那隻暈在水缸裡的貓頭鷹應該是「一家3口」。

真的是熱，有網友調侃：在路上遇見的都是「熟」人。