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小鵬P7車主開輔助駕駛 浙江寧波追尾致1死 專家疑主動煞車出問題

中國新聞組／廣州12日電
有網友爆料一名小鵬P7車主，在高架橋上開輔助駕駛功能，追尾道路前方故障車輛。(取材自南方都市報 )
有網友爆料一名小鵬P7車主，在高架橋上開輔助駕駛功能，追尾道路前方故障車輛。(取材自南方都市報 )

有網友曝出一小鵬P7車主，在高架橋上追尾前方故障車輛致一死。小鵬汽車方面11日表示，浙江寧波一車主10日駕駛車輛與前方檢查車輛故障人員發生碰撞，發生人員傷亡。肇事司機稱事發時開啟LCC輔助駕駛功能，但車輛並沒有自動煞停。事故發生後，眾多網友對「輔助駕駛」產生疑問，質疑相關技術不成熟。

來源：youtube

綜合媒體報導，該起車禍導致一名前車乘客死亡，目前交警部門已經立案處理，小鵬汽車將全力配合調查。

據網傳信息，該小鵬P7車主在高架橋上開LCC（車道居中輔助）功能，時速符合高架限速要求80km/h。該小鵬P7車主稱，他在行駛中突遇道路前方車輛故障拋錨，車主站在故障車輛後，但輔助駕駛功能「沒識別到」、「沒有預警」，他「又剛好分神」，致其駕駛的車輛撞上前車及前車車主。

據報導，小鵬汽車方面11日回應稱，10日下午，寧波一車主駕駛車輛與前方檢查車輛故障人員發生碰撞，發生人員傷亡。小鵬汽車為本次事故中不幸離世的遇難者感到悲痛和惋惜。目前交警部門已經立案處理，門店已第一時間已前往現場協助處理。小鵬汽車將全力配合相關部門進行事故調查，持續跟進後續結果，並協助客戶處理後續相關事宜。

負責該路段的奉化交警大隊事故處理中隊一工作人員表示，目前該事故正進行初步調查。該名工作人員表示，「發生事故後，我們就把他（肇事車主）傳喚過來做筆錄了。」至於事故是否為網傳的LCC輔助功能造成，其說暫時不能確認。

小鵬汽車官網顯示，車道居中輔助（LCC）是一項舒適性的輔助駕駛功能，激活該功能後，系統可以輔助駕駛員控制方向盤，持續將車輛居中在當前車道內。

據官網資料顯示，小鵬P7大部分搭載了全新XPILOT3.0智能輔助駕駛系統。車輛的高速NGP智能導航輔助駕駛功能，可以實現全速自適應巡航、自適應彎道巡航、車道居中控制、智能變道輔助等。

不過，介紹中也備註寫道，該智能輔助駕駛系統無法應對所有交通、天氣與路況。駕駛員必須始終注意觀察當前交通狀況，如果智能輔助駕駛系統未能提供適當的轉向輔助，或者保持適當的車距與車速，則需要駕駛員主動干預。

某車企技術工程師李聰（化名）表示，自動駕駛輔助功能，會有失效的概率存在。根據視頻來看，車輛在幾乎沒有減速的情況下撞向了前車，「推斷應該是車輛的主動煞車AEB功能出現了問題。」李聰說，至於其他輔助駕駛功能是否失效，就不得而知了。

有網友爆料一名小鵬P7(圖）車主，在高架橋上開輔助駕駛功能，追尾道路前方故障車輛...
有網友爆料一名小鵬P7(圖）車主，在高架橋上開輔助駕駛功能，追尾道路前方故障車輛。(小鵬汽車官網截圖）

汽車 車禍

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