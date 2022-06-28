酒後全裸侵犯女鄰居 德雲社藝人陳霄華被刑拘

德雲社藝人陳霄華入室性侵女鄰居未遂，被德雲社開除。人民網則批評德雲社，未能守住道德底線，要好好檢討。（取材自環球時報）

中國相聲社團「德雲社」藝人陳霄華，酒後全裸闖入女鄰居家性侵未遂，受害人報警後，陳霄華被刑拘。德雲社27日發布情況說明，稱陳無端醉酒生事，已辭退他。警方公告表示，陳已被朝陽公安 分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。

來源：YouTube

德雲社做出如下說明：

一、 2022年6月26日，德雲社經陳某朋友（非德雲社人員）處電話得知陳某於2022年6月25日凌晨酒後擅自闖入他人住宅並被警察 帶走的情況，且當時德雲社已無法與陳某取得直接聯繫。 26日下午，德雲社即接到警方協助調查電話（關於核實陳某身份）並積極給予配合，進而可基本確定陳某涉嫌擅闖他人住宅。

二、 德雲社第一時間做出了對陳某的辭退決定，並於26日傍晚即向其發出「辭退通知」，要求其不得再以任何德雲社藝人的名義進行任何行為、開展任何活動，不得在任何場合表演或使用德雲社擁有著作權的相關作品，且不得繼續使用在德雲社工作期間的藝名。

三、 德雲社對旗下藝人違反法律法規、社會公德、藝人藝德的任何行為絕不姑息，並對陳某涉嫌擅闖他人住宅而給受害人造成的傷害及影響深表歉意。

四、 徳雲社會繼續配合警方的相關協助調査工作，將以適當方式配合對受害人的安撫工作。同時，德雲社還將進一步對旗下藝人進行藝德宣傳教育 ，並引導藝人積極創作能夠弘揚正氣、謳歌時代、傳遞正能量的作品。

五、 德雲社再次對該事件的受害人誠懇致歉。

官媒人民網則發出快評批評德雲社未能守住道德底線。陳霄華必須承擔應有的法律責任，但也不得不追問，德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？這樣的疑問主要是因為近年來德雲社旗下不時地出現問題藝人。

問題出在哪裡？徒弟出事，有自身的原因，不能把板子都打向師父，也不能責任都推向公司。可是德雲社完全撇清關係也說不過去。藝人每每做出出格的事，德雲社不該反思？是表面上表個態還是內部徹底反省，是有區別的。

德雲社以德打頭，更需守住道德底線，告誡公司的藝人涵養功德、遵守法律。 「學藝先學德，做戲先做人」，德雲社在培養藝人、郭德綱在收徒時應該也有過類似強調，但是效果如何需要探究？時不時出現問題藝人絕不正常。德雲社真得好好自我檢視了。

人無德不立。對於公司來說，也需要把道德放在重要位置。不檢點，不守德，不把法律放在眼裡，再有流量的藝人也會涼涼，再有人氣的公司也會趔趄。