我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

酒後全裸侵犯女鄰居 德雲社藝人陳霄華被刑拘

中國新聞組／北京8日電
德雲社藝人陳霄華入室性侵女鄰居未遂，被德雲社開除。人民網則批評德雲社，未能守住道德底線，要好好檢討。（取材自環球時報）
德雲社藝人陳霄華入室性侵女鄰居未遂，被德雲社開除。人民網則批評德雲社，未能守住道德底線，要好好檢討。（取材自環球時報）

中國相聲社團「德雲社」藝人陳霄華，酒後全裸闖入女鄰居家性侵未遂，受害人報警後，陳霄華被刑拘。德雲社27日發布情況說明，稱陳無端醉酒生事，已辭退他。警方公告表示，陳已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。

來源：YouTube

德雲社做出如下說明：

一、 2022年6月26日，德雲社經陳某朋友（非德雲社人員）處電話得知陳某於2022年6月25日凌晨酒後擅自闖入他人住宅並被警察帶走的情況，且當時德雲社已無法與陳某取得直接聯繫。 26日下午，德雲社即接到警方協助調查電話（關於核實陳某身份）並積極給予配合，進而可基本確定陳某涉嫌擅闖他人住宅。

二、 德雲社第一時間做出了對陳某的辭退決定，並於26日傍晚即向其發出「辭退通知」，要求其不得再以任何德雲社藝人的名義進行任何行為、開展任何活動，不得在任何場合表演或使用德雲社擁有著作權的相關作品，且不得繼續使用在德雲社工作期間的藝名。

三、 德雲社對旗下藝人違反法律法規、社會公德、藝人藝德的任何行為絕不姑息，並對陳某涉嫌擅闖他人住宅而給受害人造成的傷害及影響深表歉意。

四、 徳雲社會繼續配合警方的相關協助調査工作，將以適當方式配合對受害人的安撫工作。同時，德雲社還將進一步對旗下藝人進行藝德宣傳教育，並引導藝人積極創作能夠弘揚正氣、謳歌時代、傳遞正能量的作品。

五、 德雲社再次對該事件的受害人誠懇致歉。

官媒人民網則發出快評批評德雲社未能守住道德底線。陳霄華必須承擔應有的法律責任，但也不得不追問，德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？這樣的疑問主要是因為近年來德雲社旗下不時地出現問題藝人。

問題出在哪裡？徒弟出事，有自身的原因，不能把板子都打向師父，也不能責任都推向公司。可是德雲社完全撇清關係也說不過去。藝人每每做出出格的事，德雲社不該反思？是表面上表個態還是內部徹底反省，是有區別的。

德雲社以德打頭，更需守住道德底線，告誡公司的藝人涵養功德、遵守法律。 「學藝先學德，做戲先做人」，德雲社在培養藝人、郭德綱在收徒時應該也有過類似強調，但是效果如何需要探究？時不時出現問題藝人絕不正常。德雲社真得好好自我檢視了。

人無德不立。對於公司來說，也需要把道德放在重要位置。不檢點，不守德，不把法律放在眼裡，再有流量的藝人也會涼涼，再有人氣的公司也會趔趄。

陳霄華(紅圈處)是德雲社旗下藝人，更是郭德綱的入門弟子。（取材自微博）
陳霄華(紅圈處)是德雲社旗下藝人，更是郭德綱的入門弟子。（取材自微博）

教育 警察 公安

上一則

河南「取款難」維權鬧大？ 鄭州警傳開槍…有人被強拉帶離

下一則

港+1873 首現BA.4／5無源頭個案 社區恐現隱形傳播鏈

延伸閱讀

封城50天 丹東父女就醫被攔襲警 輿論同情：難道等死

封城50天 丹東父女就醫被攔襲警 輿論同情：難道等死
竟有這種事 中國女子散步途中 被弓箭射中臉部

竟有這種事 中國女子散步途中 被弓箭射中臉部

港慶回歸25周年 主題曲「前」打頭炮 劉德華等28人獻唱

港慶回歸25周年 主題曲「前」打頭炮 劉德華等28人獻唱
長沙樓房坍塌「8層變2層」39人失聯 官方刑拘9涉案人

長沙樓房坍塌「8層變2層」39人失聯 官方刑拘9涉案人

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下