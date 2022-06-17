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直播逃稅被罰上億 全網追問他是誰？ 網嘆：沒人認識還能賺成這樣

中國新聞組／北京17日電
網路主播徐國豪偷逃稅被追繳、加收滯納金並罰款共1.08億人民幣。（取材自財經網）
網路主播徐國豪偷逃稅被追繳、加收滯納金並罰款共1.08億人民幣。（取材自財經網）

江西撫州稅務局16日晚通報網路主播徐國豪2019至2020年逃漏稅，遭連繳帶罰1億800萬人民幣(約1610萬美元)，一度引發中國全網追問「徐國豪是誰」；一個默默無名的直播主竟然一年之間逃稅罰上億元，讓網友直嘆直播未免太好賺。

江西省撫州市稅務局官網16日晚間通報，透過稅收大數據分析，發現網路主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關配合下，依法對其展開稅務檢查。

通報指出，經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755萬5700元，透過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914萬1900元，少繳其他稅費218萬9600元。徐國豪因此被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1億800萬元。

不過撫州稅務局並未在通報提出徐國豪的網名；中新財經報導，徐國豪是社交平台陌陌（momo）主播，陌陌號名為徐澤，但目前在陌陌App上搜索已經沒有相關訊息。

消息傳出引起網友熱議，「誰能科普一下，這人誰呀」、「無心睡眠 ：大家都不認識還能賺成這樣」、「完全沒聽說過的主播連逃稅都能逃這麼多，那些出名的一線主播是有多賺錢啊」；許多網友感嘆原來直播這麼好賺，難怪大家爭相投入。

公開資料顯示，徐澤2020年是陌陌全國總榜排名第一的男主播，擁有百萬粉絲，直播間觀看量保持在萬人以上。但「陌陌一哥」2021年突然從公眾視野與社群平台消失。

媒體觀察指出，中國網路直播主已淪為高風險行業，監管部門對網路直播帶貨加大稅務稽查後，多名直播網紅相繼中劍落馬；其中，「直播一姐」薇婭去年12月因逃漏稅遭連繳帶罰13.41億元，金額令人咋舌。

此外，北京官方將持續推進平台經濟監管，其中反壟斷法修正草案更將進行二審。全國人大常委會法工委立法規畫室主任楊合慶指出，草案二審稿將進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則，包括禁止經營者利用數據和算法、資本優勢及平台規則等從事壟斷行為。

社群 北京 薇婭

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