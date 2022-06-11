被囚10個月 吳亦凡涉姦案開庭採閉門審理 擇日宣判

吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博

31歲男星吳亦凡 2021年8月被網紅都美竹指控誘姦性侵未成年、酒桌選妃等離譜事件，遭警方介入調查，被拘至今十個月。北京市朝陽區人民法院10日開庭審理吳亦凡涉嫌強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私 ，案件依法採取不公開開庭審理方式。新浪新聞報導，法院將依法擇期宣判。

中國長安網報導，吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂一案，因涉及被害人隱私，採取不公開開庭審理方式。報導沒有進一步的詳情。涉事的網紅都美竹則在微博發了一個簡單的雙手合十的表情符號，網民解讀是「終於等到這一天」。

據報導，吳亦凡去年7月被都美竹連日爆料稱他有「選妃潛規則」，以「選MV女主角」或「選工作室新人」為由，要她們去酒局，之後發生關係時不做安全措施。她又詳列房事對話及過程，還稱有很多受害者，並爆出封口費由8000萬元人民幣(約1193萬美元)加至2億元。

2021年7月31日，吳亦凡被朝陽公安 刑事拘留；8月16日，朝陽區檢察院批准逮捕吳亦凡。根據刑法，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上、十年以下有期徒刑。