我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

被囚10個月 吳亦凡涉姦案開庭採閉門審理 擇日宣判

中國新聞組／北京11日電
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博

31歲男星吳亦凡2021年8月被網紅都美竹指控誘姦性侵未成年、酒桌選妃等離譜事件，遭警方介入調查，被拘至今十個月。北京市朝陽區人民法院10日開庭審理吳亦凡涉嫌強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。新浪新聞報導，法院將依法擇期宣判。

中國長安網報導，吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂一案，因涉及被害人隱私，採取不公開開庭審理方式。報導沒有進一步的詳情。涉事的網紅都美竹則在微博發了一個簡單的雙手合十的表情符號，網民解讀是「終於等到這一天」。

據報導，吳亦凡去年7月被都美竹連日爆料稱他有「選妃潛規則」，以「選MV女主角」或「選工作室新人」為由，要她們去酒局，之後發生關係時不做安全措施。她又詳列房事對話及過程，還稱有很多受害者，並爆出封口費由8000萬元人民幣(約1193萬美元)加至2億元。

2021年7月31日，吳亦凡被朝陽公安刑事拘留；8月16日，朝陽區檢察院批准逮捕吳亦凡。根據刑法，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上、十年以下有期徒刑。

吳亦凡 隱私 公安

上一則

又一港媒熄燈 香港傳真社停運 未交代原因

下一則

北京酒吧、上海美容院 爆聚集性疫情 防控壓力驟增

延伸閱讀

吳亦凡入獄10個月 涉強姦聚眾淫亂案 北京法院一審開庭

吳亦凡入獄10個月 涉強姦聚眾淫亂案 北京法院一審開庭
疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查

疫情蠢動 北京爆酒吧聚集 上海8區將全員核酸篩查
天后推手蔣承縉豪宅爆命案 31歲男網紅猝死床上

天后推手蔣承縉豪宅爆命案 31歲男網紅猝死床上
捧紅蔡依林、羅志祥的經紀人 男網紅離奇死於他家床上

捧紅蔡依林、羅志祥的經紀人 男網紅離奇死於他家床上

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍