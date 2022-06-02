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一周兩起…小米電視螢幕「鞠躬式」脫落 牆上只剩反光板

中國新聞組／北京2日電
小米電視螢幕整面剝落。（翻攝自微博）
小米電視螢幕整面剝落。（翻攝自微博）

中國近日發生一宗小米電視意外事故，雖然並沒有爆，但LED屏幕竟然無故180度「鞠躬式」自動脫落事件，事發時家中小朋友更站在電視機前，場面緊張。據悉，小米電視屏幕無預兆解體一周兩起，客服稱「罕見案例」。

影音來源：YouTube

香港01報導，事主「我腦公全世界最帥」家中有小朋友，所以長期開設了CCTV錄影，他將影片放上微博，片中可見LED屏幕不是在瞬間跌下來，而是慢慢的自行解體，小朋友甚至試過用手將屏幕倒貼回去，但並不成功，最後整塊脫落，幾乎整塊70吋屏幕折向小朋友。

報導指出，「我腦公全世界最帥」表示，這台70吋小米電視EA70 2022款，是在去年12月31日晚在中國小米商城購買，她還留有截圖證實。電視此前完全沒有問題，卻在完全沒有碰撞過、沒有先兆之下整塊LED屏幕連外框忽然在播放的途中脫落，只餘下機背的反光板，不說以為是office用的white board。

事主並非特別要責怪小米，反而是覺得事件太罕見，影片上載到微博後有50萬人收看，吸引了很多討論。網民一般認為是送貨時出了問題，因為近年因疫情令運流人手緊張，存倉空間也非常不足，可能是在運送過程中出事，小米也承諾會進行分析，找出問題根源。

用家當然馬上聯絡小米客服熱線，但因為情況太特殊，連接線生也不敢相信，最後要電郵圖片去解釋，最後小米也急速辦理換員收機回廠研究起因，並已將貨款全數退回。

小米急速辦員收機，並將貨款全數退回。(視頻截圖)
小米急速辦員收機，並將貨款全數退回。(視頻截圖)

小米 微博 疫情

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