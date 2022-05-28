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中國藝人代言食品稱可阻止油脂吸收 遭重罰人民幣722.12萬元

記者林則宏／即時報導
中國藝人景甜因宣稱代言的食品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，遭官方重罰。（取自景田個人微博）
中國藝人景甜因宣稱代言的食品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，遭官方重罰。（取自景田個人微博）

藝人在中國代言商品要十分當心了！據央視新聞報導，中國藝人「景甜」為廣州一家業者的「果蔬類」食品代言，因宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」的功效，遭廣州市市場監管局重罰人民幣722.12萬元（約107.7萬美元）。

報導稱，2021年底，中國市場監管總局廣告監測發現景甜為「廣州無限暢健康科技有限公司」相關商品的廣告代言涉嫌違反廣告法有關規定，派發廣州市市場監管部門依法核查處理。

廣州市市場監管局隨即指派廣州市天河區市場監管局立案調查。經查明，廣州無限暢健康科技有限公司選用景甜為其生產經營的「果蔬類」食品作廣告代言，相關「果蔬類」食品為普通食品，該公司無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效。

央視新聞指出，景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形象在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。

景甜上述廣告代言違法所得共計人民幣257.9萬元。廣州市天河區市場監管局依據中國「廣告法」相關規定，對景甜作出沒收違法所得、罰款人民幣464.22萬元（罰沒金額合計722.12萬元）的行政處罰決定。

對此，新華社指出，中國全國市場監管部門立足職責，將堅決貫徹落實文娛領域綜合治理相關工作要求，依法加強明星廣告代言活動監管，切實維護市場秩序，廓清行業風氣。

新華社表示，中國廣告法律法規對廣告代言活動有明確規範，明星作為公眾人物，應當嚴格依法開展廣告代言活動，切實履行文藝工作者社會責任，努力創作品質優良、內容真實合法的廣告代言作品。

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