有人敲管兩天兩夜獲救… 長沙自建樓塌53人罹難 10人倖存

長沙自建房倒塌事件搜救結束，罹難人數大幅上升至53人，僅10人獲救。（中新社）

據央視新聞，湖南長沙居民自建房倒塌事故，截至6日3時03分，現場被困、失聯人員已全部找到，其中獲救10人，遇難53人。現場救援工作已經結束。官方表示，將加快對遇難者核實身分信息，做好善後工作。並加快推進居民自建房專項整治，確保類似事件不再發生。

4月29日自建房倒塌迄今，搜救人員不眠不休在現場尋找受困者的蹤跡，獲救和遇難人數也隨之增加。3日和5日凌晨分別傳出兩名受困者獲救消息，其中3日凌晨4時許，第九名女性受困人員被救出時稱自己「一直在敲管子，敲了兩天兩夜」；第十名受困者一度有生命危險，經專家組成團隊救治，目前生命徵象平穩。

這起事故也引起中共總書記習近平 重視並作出指示。中國住房和城鄉建設部在湖南長沙舉行視訊會議 ，要求各地認真吸取事故教訓，對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。截至4日，共排查居民自建房40萬3359棟，對其中排查出來的各類安全隱患，正在按照分類處置的辦法推進整改。

長沙市消防救援支隊特勤一站攻堅組隊員王光澤談及成功救出第十位被困者過程時說，被困者被埋壓在一塊大水泥板下，水泥板下方還有一層預製板且多塊斷裂。倒塌房屋東側危房的牆體隨時都有倒塌的風險。攻堅組對泥板進行切割破拆，清理出一個作業空間，清理完門板上的碎石，發現了被埋壓的被困者，再利用剪擴鉗把窗戶擴開，把她卡在窗戶的腳抬了出來。

「這次救援行動使我感觸很深，每一名被困者都很頑強。」王光澤說，特別是被困超131個小時的第10位被困者，她對他說：「我就知道消防員會來救我的！」

王光澤說：「她還反覆告訴我，要注意安全，保護好自己，讓我深受感動。」

官方表示，截至5日16時，救治醫院已收治十人，除一名傷者還未脫離危險期外，其餘九名傷者病情穩定。第十位傷者創傷性休克，既往曾做過心臟手術 ，隨時有生命危險，經救治後生命體徵平穩。