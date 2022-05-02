愛人是逃犯 女友過防疫點被揭穿身分 男驚呼「你騙我嗎」

女子在疫情防控點被攔下，警方調查後，發現女子竟是通緝犯。(取材自目極目新聞)

安徽有一對情侶，日前在防疫卡點遭盤查，意外發現，女友竟然是逃犯，男友得知後難以接受，崩潰質問「妳騙我嗎？」

極目新聞報導，事發於4月26日上午，民警在臨泉縣迎仙鎮的疫情 防控點排查往來車輛和人員，核查其行程、健康碼及相關身分信息。一對男女驅車從河南 方向過來，接受排查時，民警發現那名女子十分可疑，說記不得自己的身分證號。民警現場核實，發現她是涉嫌開設賭場的在逃人員秦某，當即將其逮捕。

視頻顯示，當時民警問男子車上人員是誰，男子說「俺對象」。民警又問女子：「身分號也記不住嗎？」並讓她拉下口罩、撥開頭髮，很快用警用設備核實了她的身分：「逃犯！」隨後，民警將這對男女帶上了警車，男子似乎還不敢相信眼前這一幕，喃喃自語道：「乖娘咧，逃犯？」隨後他又質問女子：「你騙我嗎？」

臨泉縣公安 局表示，秦女是迎仙鎮本地人，此前因涉嫌在網上開設賭場成為在逃人員，目前案件還在辦理中。秦女的男友也是迎仙鎮人，兩人交往了多久，警方並未透露。

這段警方拍下的視頻公開後引發網友熱議，有人評價道：「要慶幸她沒有對你下手」。還有網友說：「比初戀還難忘」、「犯罪還找男人」、「莫名沒了個女朋友，差點成逃犯家屬」、「疫情檢查與隔離，抓住了很多逃犯、間諜、偷渡人員，太好了」、「本地人都不知情嗎？對男的也應調查一下，是否有牽連」。