康師傅酸菜麵「附文件」重回貨架 不少網友「跨不過那道坎」

部分超市老壇酸菜方便麵重回貨架。（視頻截圖）

央視3·15晚會曝光老壇酸菜方便麵中使用的酸菜是「土坑酸菜」後，不少超市立即下架相關產品。最近，在部分超市老壇酸菜方便麵重回貨架，一起出現在貨架上的，還有嵩明縣市場監督管理局2022年3月23日發布的「行政建議書」等文件。

在部分超市老壇酸菜方便麵重回貨架，一起出現在貨架上的，還有嵩明縣市場監督管理局2022年3月23日發布的「行政建議書」等文件。（取材自北京晚報）

綜合媒體報導，「行政建議書」中提到，康師傅（昆明）方便食品有限公司生產的康師傅老壇酸菜牛肉麵，使用的老壇酸菜料包供應商分別為四川廚之樂食品有限公司和四川天府味道食品有限公司。兩供應商證照齊全，所供應的近期酸菜料包均有自檢報告和外檢報告。現場對倉庫及正在進廠的酸菜料包檢查，未發現央視3·15晚會曝光涉事企業的產品。

雖然張貼了相關的說明文件，但沃爾瑪 （悅云天地店）並未上架老壇酸菜麵。門店工作人員表示，自央視3·15晚會曝出「土坑」酸菜一事後，門店就下架封存相關產品，還未上架。

家樂福（雲紡店）工作人員則說，門店的康師傅老壇酸菜麵於3月底開始重新上架。目前銷量沒有明顯好轉，市民重新接受老壇酸菜麵還需要一段時間。

康師傅上海地區業務員稱，老壇酸菜即食麵已在上海重新上架，而且賣光了。

來源：YouTube

不過，一名李女士表示，不會再購買所有的老壇酸菜麵產品。「央視3·15晚會曝光後，我大為震驚，沒有想到入口的東西竟然是這樣做出來的。」雖然相關部門給出了檢查結果，但看過曝光的視頻之後，心裡仍然跨不過那道坎。

網民也似乎對產品未恢復信心，不少人表示想到腳踩酸菜的畫面「還是算了吧」，有人則稱不吃裡面的酸菜。還有網民對「上海賣光」這一說法，認為是在疫情 封控之下「沒辦法才買的」，上海如果有其他選擇，它還會選擇老壇酸菜面嗎？

但也有人稱，「如果有權威部門的檢測 和公章，我還是會購買。經過此事，相信企業也會更加重視食品安全。」如果真的用講衛生做的醃菜、麵餅，可以選擇照吃不誤。