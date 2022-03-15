大火燒身…夫把妻放窗外死命拉住 她喊「先救我老公」

燒傷男子緊緊拉住妻子，等待救援。（取材自瀟湘晨報）

南京市雨花台區一個小區日前發生火災，被燒傷的丈夫先把妻子放在陽台外側躲避火勢，自己則在陽台內死命地拉住妻子的手臂，直到大火撲滅後，男子才與消防員合力救回妻子。女子獲救後，虛弱地說，「先救我老公」。這一幕，引得許多網友心疼。

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紫牛新聞報導，火災位置在公寓的三樓，整棟建築朝向街面一側的窗戶因火災已完全損壞。

樓下早餐鋪的老闆說，早上6點多，自己和妻子正在樓下賣早餐，突然看到三樓有濃煙冒出，隨後聽到「砰」的一聲，「我剛開始看到冒煙的時候就覺得不對勁，那個煙一看就是起火了，於是我們立馬報了警」。

老闆表示，報警後沒多久看到女子從屋內窗戶處翻出，身上燒傷嚴重，「應該是男的讓妻子先翻出來，然後她站在空調外機那，慢慢往陽台移動，就在她挪到陽台的時候消防車來了」。

當時，兩人燒傷嚴重，身上只剩內衣，丈夫拉住妻子防止她掉下去。等到消防員趕來，先給他們噴水降溫，火勢僅三、四分鐘就被撲滅了，隨後消防員將女子從陽台拉回去。

早餐鋪老闆表示，他看到女子被燒到皮膚有開裂的情況，男子則燒傷得更嚴重，「有人說男的燒傷了氣管」，隨後救護車將夫妻倆送往醫院。

被燒傷女子的妹妹表示，姊姊和姊夫燒傷後被送往南京鼓樓醫院的ICU病房，「看到視頻後，我們特別心疼，現在家裡人能去的都去醫院了」。