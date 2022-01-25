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見死不救？ 一審被判賠 江歌閨密上訴 江母不意外

中國新聞組／北京25日電
右為劉暖曦，左為江歌。（取材自微博）
右為劉暖曦，左為江歌。（取材自微博）

中國留學生江歌在日本因閨密劉暖曦（原名劉鑫）與前男友鬧分手，無辜遭到殺害，江歌母親控告劉暖曦「危害生命權」，被法院一審判決勝訴，劉暖曦須賠償近70萬元人民幣（約11萬美元）。劉暖曦的律師胡貴雲24日表示，劉暖曦已經提出上訴。

香港01報導，律師表示，劉鑫認為是一個錯誤的判決，決定上訴。在上訴狀中，劉鑫認為一審判決認定事實證據不足、適用法律錯誤，請求二審法院將本案發回重審，或依法改判為駁回被上訴人的全部訴訟請求。

上訴狀附有劉鑫的特別聲明。在聲明中，劉鑫以「三叔」稱呼江歌，「劉鑫願做牛做馬孝敬三叔媽媽，願給予三叔媽媽比一審判決更多的錢！但以劉鑫現在的能力，也只能向三叔媽媽說聲蒼白的：對不起！」

劉鑫憶述案發後的一些關鍵時間節點所發生的事情，表示一審判決抹黑她與江歌的真實感情和真實情況，判決不但沒有化解她與江秋蓮的矛盾，反而令對方進一步認為她是一個居心叵測的人，「為了我，為了三叔，為了三叔媽媽，也為了我和三叔絕世友情的真實再現，我必須上訴！」。

法院宣判後，外界得以了解江歌案發前後的諸多細節，包括事發前劉鑫曾阻止江歌報警的提議、兇手陳世峰與江歌爭執時劉鑫「先行入屋並將門鎖閉」等等。胡貴雲指出，對於判決結果以及上述細節，劉鑫完全無法接受，也無法理解一審法院在缺乏相關證據的情況下，為何會得出一份與客觀事實並不相符的認定，「她現在整個人狀態非常不好」。

江歌母親江秋蓮10日拿到判決書後離開法院。(中新社)
江歌母親江秋蓮10日拿到判決書後離開法院。(中新社)

江歌母親江秋蓮則透過「苦咖啡-夏蓮」微博號發布視頻稱，她從媒體得知劉暖曦上訴了。對於劉暖曦決定上訴這一決定，她一點都不意外。「上訴是她的法律權益，這一點我沒有意見。我會依法應訴」。

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