重慶餐廳用餐時間氣爆屋垮 16人逃生不及

重慶武隆食堂坍塌事故現場。(取材自極目新聞)

四川重慶市武隆區鳳山街道辦事處機關餐廳7日中午約12點10分發生爆炸事故，根據現場應急指揮部8日零時許公布的最新消息，救出26名受困者，其中16人死亡，1人重傷，其餘傷者都送往醫院救治。

澎湃新聞報導，重慶市政府副秘書長楊琳表示，事故發生原因疑似餐廳燃氣洩漏燃爆，導致房屋垮塌。事發房屋是兩層磚混結構，占地面積約70平方公尺，建築面積約150平方公尺。事故發生時，鳳山街道辦事處部分職工正在餐廳內用餐。

重慶武隆食堂坍塌事故現場。(取材自極目新聞) 重慶武隆食堂坍塌事故現場。(取材自重慶日報)

據現場的影片顯示，爆炸現場一處較低建築屋頂塌掉，塌頂建築旁邊有爆炸導致的碎石堆砌，被埋人員陸續被擔架抬出。

極目新聞報導，事發地附近一家商戶員工指出，事發時她聽到「砰」地一聲巨響，瞬間感覺像是地震 ，很快就有消防車、救護車等數十輛救援車趕到現場。因為相隔有100多米遠，他們受到的波及並不大，但一些離得更近的房子，被震碎了玻璃。另一家商戶工作人員說，事故發生後，周邊店舖大都已經停電。

去年6月13日發生在湖北十堰 一處菜市場的燃氣爆炸事故，更造成25人死亡、138人受傷（其中37人重傷）；去年10月21日，遼寧瀋陽一家餐廳發生燃氣爆炸，導致5人不幸喪生。