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歐萊雅雙11「假特價」？李佳琦、薇婭聯手封殺

中國新聞組／廣州18日電
李佳琦（左）和薇婭直播間，將暫停與巴黎歐萊雅官方旗艦店合作。（視頻截圖）
李佳琦（左）和薇婭直播間，將暫停與巴黎歐萊雅官方旗艦店合作。（視頻截圖）

雙11期間，李佳琦、薇婭直播間銷售巴黎歐萊雅一款面膜產品時，聲稱是「最低價」，但歐萊雅直播間卻賣出了同款價格更低的產品，引發消費者投訴。薇婭與李佳琦隨即發布聲明，稱暫停與歐萊雅合作，歐萊雅隨後發布致歉聲明，表示將提出妥善解決方案。

來源：YouTube

觀察者網報導指出，「雙11」大促剛過去，「歐萊雅被指虛假宣傳」衝上微博熱搜，有消費者投訴巴黎歐萊雅，稱該品牌微博宣傳安瓶面膜在李佳琦直播間的優惠為「全年最大力度」，結果雙11巴黎歐萊雅自己直播間的價格卻便宜了不少，50片同款面膜差價超過100元人民幣。

截至11月17日19時，已有超過1萬名消費者在「黑貓」（新浪旗下消費者服務平台）投訴巴黎歐萊雅「欺騙消費者」，要求退差價。

另據北京商報報導，11月17日，一名歐萊雅官方旗艦店客服回應消費者退差價的需求時，直言：「李佳琦說是低價就是低價的嗎，李佳琦也是個打工人而已，他說再優惠也是官方活動策劃那邊決定的。」該客服還稱，小紅書上稱可以退差價的說法均為「造謠」。

南方都市報報導，李佳琦、薇婭發布聲明，稱巴黎歐萊雅相關行為「是對消費者的一種不公平。」在此事得到妥善解決前，將暫停與巴黎歐萊雅官方旗艦店的一切合作。

薇婭和李佳琦發布公告後，巴黎歐萊雅18日凌晨發布一份「說明」，對於此次巴黎歐萊雅安瓶面膜雙十一促銷機制因過於繁瑣複雜而給消費者帶來的困擾，表示深深的歉意。

微博 北京 小紅書

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