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住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

中國新聞組╱綜合報導
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

今年剛滿三歲的「外賣寶寶」霏兒，她乖巧懂事的笑容感動了無數網友，一則站在凳子上幫爸爸刷碗的視頻一發布，才十幾個小時就獲得300多萬點讚。

瀟湘晨報報導，2019年時，出生僅六個月的霏兒坐在爸爸李園園的外賣箱裡跟著送外賣，李園園在網上發布和女兒的溫馨日常後，越來越多的網友被他們父女間的愛感動。如今兩年過去，滿三歲的霏兒依舊跟著爸爸送外賣，可愛活潑的霏兒成為了菜場的人氣王，市場攤位裡的叔叔阿姨們都很喜歡她。

李園園是安徽人，現在是江蘇常州的一名普通外賣員。霏兒一家的生活條件並不富裕，一家三口蝸居在一間不到十平方米的出租屋內，屋內只有一張床，每個月的租金是300元。

李園園早上先將女兒帶在身邊照顧，中午再將女兒交給在市場工作的老婆。（取材自紫牛新...
李園園早上先將女兒帶在身邊照顧，中午再將女兒交給在市場工作的老婆。（取材自紫牛新聞）

2019年時，出生僅六個月的霏兒坐在爸爸的外賣箱裡跟著送外賣，李園園說，無論送餐的地點在哪裡，他都會把女兒帶在身邊，一隻手拿著外賣，一隻手抱著女兒，雖然生活艱苦但他總是把最好的愛給女兒。

外賣箱仿佛是霏兒的搖籃，裡面有熱水、奶瓶奶粉、紙尿褲和濕紙巾，而霏兒似乎從小就懂得了父母的艱辛，她在爸爸的外賣箱中不哭不鬧，每當爸爸送餐回來，霏兒總是沖著爸爸露出可愛的笑容，「看到她笑就很高興，有這麼好的寶貝女兒，值了。」

據報導，李園園在網上發布和女兒的溫馨日常後，越來越多網友被他們感動，還有許多人想要給孩子發紅包、寄衣服、寄零食。網友們的善意讓李園園一家人非常感動，但他並沒有接受捐助，「我們雖然窮，但能吃飽穿暖就行了。」

霏兒從小相當貼心懂事，幾乎不太哭鬧。（取材自紫牛新聞）
霏兒從小相當貼心懂事，幾乎不太哭鬧。（取材自紫牛新聞）

如今兩年過去，李園園一家三口的生活也漸漸改善，長大的霏兒已經無法坐在爸爸的外賣箱中，如今她靠在爸爸懷裡跟著送餐。小小年紀的霏兒比一般的小孩吃了更多的苦，這也讓她比同齡的孩子更加懂事。

如今三歲的霏兒還能幫父母做家務，每當爸爸晚上送外賣回到家時，霏兒也會跑去搬板凳、拿拖鞋並給爸爸一個可愛的笑容。網友們看了視頻後紛紛為他們點讚，「有這樣的寶貝真是人間值得」「笑容太治癒了」「長大了真懂事」。

李園園夫妻倆時常拍攝女兒影片，記錄女兒成長點滴。（取材自紫牛新聞）
李園園夫妻倆時常拍攝女兒影片，記錄女兒成長點滴。（取材自紫牛新聞）

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