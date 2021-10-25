康特再聲援維吾爾人 美關切中國封殺NBA球隊

美國職業籃球聯賽（NBA）的波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）。（取材自Getty Images）

美國 職業籃球聯賽（NBA）的波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter），日前在推特發文稱中國 國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，騰訊因此停止對塞爾蒂克隊的比賽直播。隔兩天康特又發布了一段譴責中國政府對待新疆維吾爾 人和其他穆斯林的視頻，引發中國反彈。美國政府近日也對中國的封殺行為表示了關切。

綜合媒體報導，康特在推特上寫道，「狠心的中國獨裁者習近平和中國共產黨。我在全世界面前點你們的名。關閉奴工營並釋放維吾爾人民」、 「現在就停止種族滅絕！」。

康特並在所附視頻中說：「此時此刻，種族滅絕正在發生......就在我講這段話的時刻，酷刑、強姦、強迫墮胎和絕育、拆散家庭、任意拘押、集中營、政治再教育、強迫勞動此刻正發生在中國西北的新疆地區180多萬維吾爾人身上。」

康特在視頻中說，「當我的穆斯林兄弟姐妹被殺害、強姦和虐待時，穆斯林占多數的國家的政府和領導人卻保持沉默，這太令人失望了」。這個視頻是在波士頓塞爾蒂克主場對陣多倫多猛龍隊的揭幕戰幾個小時前發布的。

美國之音報導，2016年以來，中國當局一直被指控為強迫勞動提供便利，拘留了大約100萬維吾爾族和其他主要的穆斯林少數民族。中國否認有不當行為，稱設立的是「職業技能教育培訓中心」，目的在預防性地打擊極端主義和恐怖主義。

今年29歲的康特是土耳其裔，康特本周在社交媒體上發聲支持西藏自由後，中國社交媒體對他進行痛罵，他的名字也被微博通訊平台封殺，騰訊體育平台上沒有關於塞爾蒂克隊的比賽情況。

美國22日對中國針對塞爾蒂克隊的封殺行動表示了關切。「美國對中華人民共和國因一名球員就西藏問題發表的聲明而對美國職業籃球聯賽採取的行動深感關切。」 美國國務院的一位發言人在一封電子郵件中說。

中國是NBA的重要國際市場，有大批中國球迷。但NBA與中國的關係從2019年10月以來受到衝擊。時任休斯頓火箭隊經理的達雷爾莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港的民主抗議，雖很快刪掉了這條推文，但已在中國掀起了對NBA和火箭隊的抵制怒潮。