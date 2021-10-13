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男團成員承認「女兒身」道歉後秒退演藝圈 像韓劇情節

中國新聞組／北京13日電
中國養成系男團「憶光年少年團」前團員付佳源，承認自己是女生，讓粉絲傻眼。（取材自微博）
中國養成系男團「憶光年少年團」前團員付佳源，承認自己是女生，讓粉絲傻眼。（取材自微博）

中國娛樂圈近日傳出一件相當震撼的消息，先是微博網友爆料，中國養成系男團「憶光年少年團」前團員付佳源真實身分是女兒身，事情發酵後，付佳源緊急出面道歉，接著宣布即日起退出演藝圈。

影音來源：YouTube

網友在微博上爆料，今年12歲的付佳源其實是女兒身，該爆料者更指出，付佳源隱瞞性別參加節目，已是欺騙粉絲的行為，爆料一出引起眾多網友熱烈討論。

2009年出生的付佳源在微博解釋，因為當初公司覺得她不錯，想要簽她當藝人，當時有其他公司一起找上門，最終選擇和憶光年合作，因為年少無知隱瞞自己的性別，「欺騙了粉絲，對不起大家，再次道歉。」並強調：「以後保證不在娛樂圈露面了，也不會在短視頻平台露面」。

付佳源也聲稱自己沒進過男團，只是冬令營的團員；對此，「憶光年傳媒」則在官方微博發表聲明，指出當時付佳源在招募時隱瞞了性別，因為當時是疫情關係所以線上選拔，坦承作業上有疏漏，也重申付佳源已經和公司沒有合約關係。

消息一出，許多網友都相當傻眼，紛紛稱這情節宛如是韓劇「原來是美男」的劇情。2009年由朴信惠、張根碩主演的「原來是美男」，描述女主角代替手術中的雙胞胎哥哥，加入人氣偶像男子團體「A.N.JELL」成為其中一員，女扮男裝譜出一段浪漫愛情故事。

微博 中國 疫情

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