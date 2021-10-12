為她課金30萬…遭女主播封鎖 離婚男竟跳河

一名女直播主在榨乾男粉的錢財後，封鎖該名男粉，沒想到男粉想不開選擇跳河輕生。（視頻截圖）

河南 一名已離婚的48歲男子，數個月前迷上一名26歲女主播，為她課金30萬元（人民幣，約4.6萬美元），又告訴女兒兩人正在談戀愛。女兒屢勸父親停止迷戀但不果，直至父親負債累累而無法再買禮物時，竟遭女主播直接封鎖，憤而跳河自殺身亡。事件引來網友熱議，狠批騙財女主播如同殺人兇手。

香港 01報導，死者的女兒小林表示，父親是名高中老師，去年離婚，今年4月迷上一名年輕貌美的女主播。起初父親每天都在平台上買禮物給對方，手頭拮据時就借錢繼續打賞，長期以來穩占直播間的「榜一」，短短幾個月就花了30萬元。

小林說，父親稱自己與女主播是戀人關係，小林後來也透過微信 與女方聊天，當她質疑對方年輕貌美，為何要與48歲的男人交往，女主播聲稱是喜歡男方夠老實，又指自己有房在手，不看重錢，因此結婚時不需要男家的彩禮，婚後男方也可以入住她家，甚至表明「非他（小林父親）不嫁」。

即使兩人已到談婚論嫁，但死者都未曾見過女主播真身，「（主播說）要暑假來找他，但是一直沒來」。小林曾力勸父親認清女方是騙子，甚至曾「以死相諫」，但父親仍然背着她偷偷課金。

直到小林的父親在今年9月底逐漸「手頭緊」，拿不出錢買禮物，未料女主播直接將他「拉黑（封鎖）」，「我爸當時還是很相信這個女生，跟我說好好工作，這個錢他還二、三年大概差不多了」。可惜，父親卻被發現跳河自殺身亡。小林氣憤說到，「他肯定是意識到自己被騙了，接受不了才這樣的」，而更可恨的是，涉事女主播至今仍經常在網上直播。

對於這起不幸，有網友表示，「勸大家不要盲目迷戀女主播」「林父自以為與女主播是戀人，但雙方從未見面，直至沒錢課就被封鎖，明顯只是金錢關係」，還有人說，「女直播以甜言蜜語向粉絲騙財，如今丟了人命，她等同殺人兇手」。