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廣西醫院院長被綁架 牽出76人收賄 涉資逾775萬美元

中國新聞組╱北京12日電
來賓市醫療衛生系統發生了一起腐敗窩案串案，當地最大的公立醫院來賓市人民醫院前後兩任院長周方(見圖)、楊文彬接連落馬。(取材自新華每日電訊)
來賓市醫療衛生系統發生了一起腐敗窩案串案，當地最大的公立醫院來賓市人民醫院前後兩任院長周方(見圖)、楊文彬接連落馬。(取材自新華每日電訊)

廣西紀檢監察機關「十三五」以來共立案查處醫療衛生系統案件4000餘件，其中涉及各級醫院和鄉鎮衛生院的約2500件。被查處的黨員幹部普遍存在「靠醫吃醫」問題，他們往往利用職務便利，在醫療設備、藥品、耗材採購等方面謀取利益，嚴重違規違紀甚至涉嫌職務犯罪。

新華每日電訊報導，不久前，來賓市醫療衛生系統發生了一起腐敗窩案串案──當地最大的公立醫院來賓市人民醫院前後兩任院長周方、楊文彬接連落馬，當地醫療衛生系統76人受到黨紀政務處分，涉案金額5000餘萬元（人民幣，下同，約逾775萬美元）。而牽出這一黑色利益鏈的關鍵性線索，竟然是一起綁架案。

來源：YouTube

2017年2月，三名劫匪為謀財，將周方綁架至山洞，逼迫其「交代問題」。在劫匪威逼下，心虛的周方寫下了一份包含其違紀違法事實的「交代材料」。

據報導，來賓市紀委副書記、監委副主任吳任光表示，周方在「材料」中提到收了湖南長沙某藥商的一部車，價值20多萬元。該市紀委監委幹部前往長沙等地調查，查實周方曾在2014年11月授意歐陽姓商人幫其購買了一輛進口紅色越野車，實際價格為47萬元，懷疑周方受賄。

2018年3月20日，來賓市紀委監委對周方涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查並採取留置措施。經查，2003年至2018年，周方在擔任來賓市人民醫院副院長、院長、正處級幹部期間，先後收受財物共計1810.6萬元，另有939萬餘元的財產不能說明來源。

周方將收受的絕大部分財物分別以現金、銀行卡等保管在五人處，其中有三人為醫療器械商。周方收受近20名醫療行業商人財物，主要違紀違法行為發生在採購過程中。2019年5月20日，周方因犯受賄罪、巨額財產來源不明罪被判處有期徒刑13年6個月，並處罰金400萬元。

2005年至2011年，周方利用職務上的便利，為晏姓男子的醫療器械公司銷售耗材、小型設備提供幫助，晏男按照結算款10%至20%的比率多次送給周方共計180萬元。晏男說：「大家都這麼做，潛規則就是這樣。」

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