河北載51人大巴墜河 最後失聯者找到 共14人遇難

河北通勤大巴墜河。（央視新聞截圖）

11日上午7時左右，河北石家莊市平山縣敬業集團一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水，截至北京時間12日下午3時，最後一名失聯人員已被找到，無生命跡象，此次事故共造成14人死亡。

平山縣宣傳部相關人士表示，近期雨水多，「地勢低窪的地方漲水了，車過橋的時候，橋面是被淹沒了」。該縣副縣長則強調，事發車不顧交警阻攔堅持過河。

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綜合媒體報導，11日，一名目擊者岳先生表示，他於8時55分到達現場，應急、消防、公安 等部門已到達，當時車頂有十幾人等待救援，水位已經過了大巴士玻璃接近車頂。

岳先生指出，巴士應該是剛好掉進河道的坑裡，不然河面這麼寬，車可能就被水流沖走了，後來一前一後有兩台挖土機在旁邊把巴士堵住。「我10時左右走的，當時大巴車頂只剩下幾個人還未獲救。」事發地附近先前還有工地在施工，當地最近一直在下雨。救援現場還有皮划艇、衝鋒舟等設備，他在現場看到醫院的救護車接走獲救人員。

河北石家莊一通勤巴士墜河致13死1失聯。圖為搜救人員在現場展開緊急救援。(央視新聞截圖)

平山縣平山鎮政府一名工作 人員表示，該地從十一期間開始下雨，「漲水了」，當天早上，事發的通勤班車通過橋面時，水已經沒過橋面。至於事發前這座「漫水橋」是否被封，前述平山縣委宣傳部的工作人員表示不清楚，具體情況還要等待公安機關的調查。

王母村村民則強調，事發橋段有管控，曾通知不讓從此通行。據了解，交警曾攔截事發車輛，當時有三輛車想從王母橋上通過，後其他兩輛車繞行，事發車輛堅持通行。

河北敬業集團有限公司網站信息顯示，該公司是一家以鋼鐵為主業，兼營酒店、房地產 、貿易等的大型集團公司，現有員工近2萬2500名。

事故發生後，河北省委、省政府高度重視，河北省委書記王東峰、省長許勤第一時間作出批示，要求不惜代價搜救失聯人員，全力救治受傷人員，盡快查明事故原因，妥處善後事宜。河北省應急廳、省公安廳、省衛健委、省消防總隊以及石家莊市、平山縣有關負責人員在現場組織各類救援力量，全力開展搜救、事故調查、醫療救治等各項處置工作。