我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

河北載51人大巴墜河 最後失聯者找到 共14人遇難

中國新聞組／北京12日電
河北通勤大巴墜河。（央視新聞截圖）
河北通勤大巴墜河。（央視新聞截圖）

11日上午7時左右，河北石家莊市平山縣敬業集團一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水，截至北京時間12日下午3時，最後一名失聯人員已被找到，無生命跡象，此次事故共造成14人死亡。

平山縣宣傳部相關人士表示，近期雨水多，「地勢低窪的地方漲水了，車過橋的時候，橋面是被淹沒了」。該縣副縣長則強調，事發車不顧交警阻攔堅持過河。

來源：youtube

綜合媒體報導，11日，一名目擊者岳先生表示，他於8時55分到達現場，應急、消防、公安等部門已到達，當時車頂有十幾人等待救援，水位已經過了大巴士玻璃接近車頂。

岳先生指出，巴士應該是剛好掉進河道的坑裡，不然河面這麼寬，車可能就被水流沖走了，後來一前一後有兩台挖土機在旁邊把巴士堵住。「我10時左右走的，當時大巴車頂只剩下幾個人還未獲救。」事發地附近先前還有工地在施工，當地最近一直在下雨。救援現場還有皮划艇、衝鋒舟等設備，他在現場看到醫院的救護車接走獲救人員。

河北石家莊一通勤巴士墜河致13死1失聯。圖為搜救人員在現場展開緊急救援。(央視新...
河北石家莊一通勤巴士墜河致13死1失聯。圖為搜救人員在現場展開緊急救援。(央視新聞截圖)

平山縣平山鎮政府一名工作人員表示，該地從十一期間開始下雨，「漲水了」，當天早上，事發的通勤班車通過橋面時，水已經沒過橋面。至於事發前這座「漫水橋」是否被封，前述平山縣委宣傳部的工作人員表示不清楚，具體情況還要等待公安機關的調查。

王母村村民則強調，事發橋段有管控，曾通知不讓從此通行。據了解，交警曾攔截事發車輛，當時有三輛車想從王母橋上通過，後其他兩輛車繞行，事發車輛堅持通行。

河北敬業集團有限公司網站信息顯示，該公司是一家以鋼鐵為主業，兼營酒店、房地產、貿易等的大型集團公司，現有員工近2萬2500名。

事故發生後，河北省委、省政府高度重視，河北省委書記王東峰、省長許勤第一時間作出批示，要求不惜代價搜救失聯人員，全力救治受傷人員，盡快查明事故原因，妥處善後事宜。河北省應急廳、省公安廳、省衛健委、省消防總隊以及石家莊市、平山縣有關負責人員在現場組織各類救援力量，全力開展搜救、事故調查、醫療救治等各項處置工作。

河北石家莊市平山縣一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水。（央視新聞截圖）
河北石家莊市平山縣一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水。（央視新聞截圖）

公安 工作 房地產

上一則

「李光耀智囊」馬凱碩：美缺乏對中國全面、長期戰略

延伸閱讀

河北載51人大巴傾覆河中已13死 仍有疑點

河北載51人大巴傾覆河中已13死 仍有疑點
蘇州男躺大馬路求警拘留 全因女兒說「800-700=900」

蘇州男躺大馬路求警拘留 全因女兒說「800-700=900」
世界晚報／坦承了？中國前公安親認酷刑虐待新疆維族

世界晚報／坦承了？中國前公安親認酷刑虐待新疆維族
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到