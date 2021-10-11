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內蒙女動手術 「北京專家」奪命… 竟是搞科研的執刀

中國新聞組／北京11日電
婁女接受「假專家」手術後死亡。（取材自極目新聞）
婁女接受「假專家」手術後死亡。（取材自極目新聞）

內蒙古赤峰市林西縣的婁姓女子前往林西縣醫院就診，院方推薦一名北京的專家為婁女手術，婁女卻在14天後死亡。家屬事後發現所謂的「北京專家」，竟是院方找來冒充、並因醫療過錯造成婁女死亡，憤而對縣醫院和專家提告，索賠237萬多元（人民幣，下同，約36.8萬美元）。

極目新聞報導，婁女的媳婦李女說，2019年10月30日，她婆婆突然感到頭暈，左手發麻，到林西縣醫院就診被診斷為腦梗死、右側頸內動脈系統、動脈硬化性、高血壓2級（高危）、高脂血症，於11月2日住院。主治醫師稱婁女需做血管支架手術，可推薦北京宣武醫院專家呂姓主任醫師來主刀。

婁女的家屬支付了6000元會診費，11月8日，呂醫師給婁女進行了手術。 「婆婆從手術室推出來時一直喊頭疼，還有嘔吐，沒過多久就昏迷了。」李女說，婆婆昏迷後，他們卻找不到呂醫師了。

此後婁女一直昏迷， 11月9日，她又做了開顱手術後還是昏迷。 11月22日下午死亡。

婁女去世後，李女發現呂醫師的執業證書顯示，他是石家莊市第一醫院的主任醫師；呂並告訴家屬他是被北京宣武醫院聘用「搞科研，做課題的」，婁女的手術不是通過正規渠道，而是婁女的主治醫師邀請他前去的，手術由他們二人共同完成。

北京宣武醫院向李女證實，呂男並非該院醫師，做課題的也並不能做手術，該院也從未接到林西縣醫院的邀請函。

李女認為，石家莊的醫師冒充北京的專家前來手術，欺騙了家屬，也影響了手術效果，決定起訴林西縣醫院和呂男。

李女稱，2021年9月29日，林西縣衛健委表示對該醫院及相關人員給予警告、罰款的行政處罰，對吊銷呂男的醫師執業證書。

偽稱「北京宣武醫院」主任醫師的呂男，工作地點為石家莊。（取材自極目新聞）
偽稱「北京宣武醫院」主任醫師的呂男，工作地點為石家莊。（取材自極目新聞）

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