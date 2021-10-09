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廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

中國新聞組／北京9日電
張女稱，她和姜某相識在廖女士之前，育有一子。姜某曾向她借款108萬元，但只還了12萬元，對孩子也是不聞不問。（取材自北京日報）
張女稱，她和姜某相識在廖女士之前，育有一子。姜某曾向她借款108萬元，但只還了12萬元，對孩子也是不聞不問。（取材自北京日報）

廣西南寧市一名從事醫藥工作、收入優渥的廖姓女子，去年6月和一名姜姓男子結婚，不料一年後丈夫離奇失蹤，她報警處理後才知道自己掉入結婚騙局，還發現不僅丈夫早和同社區另一名女子戀愛生子，自己所謂的婆婆也不是姜男真正母親，而是花錢從外面請來的專業演員。

綜合陸媒報導，廖女2019年11月認識了同社區的姜男，雙方很快墜入情網，後來廖女懷孕，兩人在去年6月領證結婚。廖女收入較高又有車又房，婚前婚後姜男常以各種名目向她要錢，總計約70多萬（人民幣，下同，約10.8萬美元）。想不到結婚才一年多，姜男在今年8月突然失蹤。

據報導，姜男失蹤後，廖女請好友協助尋人，得知老公先前自稱從事「教育培訓」工作是騙局，實則是在外搞詐騙，宣稱能夠幫其他家長辦理入學事宜，收受24名家長共計149.6萬元，當時廖女不疑有他，還充當保證人，簽字以名下房產為丈夫擔保。

更令廖女震驚的真相是，當她找上婆婆理論，發現對方是「外面請來的演員」。此外，姜男竟然曾跟同社區另一名張姓女子戀愛生子，而該名女子疑似也是遭到姜男結婚詐騙，借給姜男108萬元、與姜男生子後，姜男就消失無蹤。

如今，廖女只希望盡快解決金錢糾紛，並訴請離婚。

對此，律師表示，姜男的目的可能是非法占有，因此廖女士是否需要承擔這筆債務，法律上還有待商榷。

廖女士認識同住一個小區的姜某後很快墜入情網。廖女士懷孕後，兩人領證結婚。（取材自...
廖女士認識同住一個小區的姜某後很快墜入情網。廖女士懷孕後，兩人領證結婚。（取材自北京日報）

詐騙 工作 教育

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