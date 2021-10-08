陝西醫院強行手術 無病女白挨刀

涉做虛假手術的安康興安醫院。（視頻截圖）

有網友近日發文稱陝西安康市一名未成年的路姓少女，到一間民營醫院諮詢時，竟在無病的情況下被推上手術台做「虛假手術」，更在手術途中被要求打電話甚至貸款 籌措醫藥費。此事經在網上被披露後，官方調查認為，安康興安醫院存在管理不規範、告知不到位、醫風醫德不端正等問題，要求涉事醫院停業整頓，責令院長辭職。

澎湃新聞報導，據學生家長指出，孩子放假在家瀏覽手機 時，彈出一個安康興安醫院的醫師諮詢窗口，孩子剛好身體有點不舒服，便點開諮詢一下，對方卻不斷要求她到安康興安醫院諮詢。

路女到安康興安醫院後，一名醫師開了兩個檢查單，檢查完後，醫師示意護士將路女帶到手術室繼續檢查。然而該名醫師卻直接給路女做手術，路女以為只是在例行檢查。手術中途醫師停下來讓路女在三張單子上簽字，是手術同意書和費用單，路女感到不對勁，要求下手術台給家長打電話，遭醫師制止，也不讓她下手術台，說手術血流不止，很嚴重有生命危險，讓她趕快交錢。

路女將所有的1200多元全部交出，醫師說不夠，趕快給同學打電話借錢，聯繫幾個同學後沒有借到，醫師讓路女在手機上透過「花唄」借款。又讓路女簽訂一個欠款單，說手術結束後再想辦法補齊。

路女同學發現路女借款數額較大，語氣惶恐焦躁，認為遭到綁架，電話告知其家長，家長趕到醫院手術室時，醫師才草草結束手術。

家長當即質問醫師，孩子未成年還是學生，做這麼大手術為什麼不通知家長？孩子要給家長打電話為什麼不讓打？為什麼把孩子弄到手術台上中途讓打電話借錢？為什麼誘導孩子在「花唄」上借款，難道家長沒有錢給孩子看病嗎？手術同意書為什麼不在手術前簽訂？為什麼家長沒簽字就給孩子做手術？

第二天家長把孩子帶到安康市中醫院重新檢查後，發現並無安康興安醫院檢查報告單上的症狀，手術同意書上摘除所謂贅生物（俗稱息肉）根本不存在，孩子無辜挨了一刀。

面對家屬的投訴，該院長僅說對醫師手術存在的不規範的問題，該罰款的罰款，該開除就開除。