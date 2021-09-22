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綠色騙局 山東礦山「死而復活」復採面積增10倍

中國新聞組／北京22日電
山東省濟寧市境內露天礦山部分裸露的山體和雜亂的石塊，被綠色防塵網覆蓋。(視頻截圖)
山東省濟寧市境內露天礦山部分裸露的山體和雜亂的石塊，被綠色防塵網覆蓋。(視頻截圖)

中國近年開始重視環保，要求已經關閉的採礦場改建成「綠色」礦山，在當地種植綠色植披修復礦區。然而，山東省濟寧市境內部分礦場卻被發現已關閉的採礦場「復活」繼續開採，有的礦場在被舉報後才趕緊回填土方、種植小樹苗應付等亂象。

新華社報導，中央第二生態環境保護督察組近日在山東省督察時發現，一些地方違規審批礦山開採，「綠色」礦山創建有名無實，部分礦山開採導致生態破壞嚴重。

泗冠公司的採礦許可，面積從原來的0.0386平方公里，擴大到了0.4433平方公...
泗冠公司的採礦許可，面積從原來的0.0386平方公里，擴大到了0.4433平方公里。(取材自澎湃新聞)

以濟寧市泗水縣金莊鎮一座屬於山東泗冠建築工程有限公司的礦區為例，該礦區早在2014年就關閉了，但2019年4月時，泗水縣政府重新批准該礦區的採礦權，而且礦區面積從原來的0.0386平方公里，擴大到了0.4433平方公里，增長超過10倍。該礦區直到今年7月時才被查獲，目前該礦區的進出道路已經被沖洗乾淨，部分裸露的山體和雜亂的石塊被綠色防塵網覆蓋。

報導指出，即使法條明確禁止新建露天礦山，但濟寧市政府仍多次以礦權整合名義，將已關停的廢棄礦山重新辦理採礦權，並且大幅增加礦區面積，進行露天開採。

中央督察員表示，泗水縣另一座屬於英豪石材有限公司的礦山，在7月被通報「修復不到位」後，才突然種植了小樹苗，「但這些樹苗的高度僅40厘米左右，一下過雨，地面上依然溝壑縱橫，水土流失嚴重」。

山東省濟寧市境內的一些已關停的礦山，竟又重新復活。(取材自澎湃新聞)
山東省濟寧市境內的一些已關停的礦山，竟又重新復活。(取材自澎湃新聞)

督察人員說，濟寧市計畫在2020年底應完成35個山石資源露天礦山，但目前僅5個完成「綠色」礦山建設，「綠色」礦山礦區面積僅占全市山石礦山面積的16.6%。督察人員表示，這反映出當地廢棄礦山生態修復工作不嚴實，存在「打折扣」、「搞變通」等一些問題。

督察人員稱，在礦山治理修復方面督察整改不到位，換著花樣「踩線」，反映當地依然缺乏對礦山開採的科學規畫，還停留在「哪裡有礦就在哪裡開挖」的階段。

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