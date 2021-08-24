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「啊」一聲鏡頭黑屏…22歲女網紅徒步西藏 直播遇難

中國新聞組／北京24日電
河南姑娘「美美」徒步西藏的過程中遇難身亡。（取材自微博）
河南姑娘「美美」徒步西藏的過程中遇難身亡。（取材自微博）

一人一車兩狗，手拉太陽能房車穿越青藏線…22歲女網紅「河南美美」徒步西藏的過程中，在8月21日早上發生意外遇難。網上有消息稱「河南美美」是碰上了死亡車禍，也有網友稱「河南美美」是觸電身亡。

正觀新聞報導，據網友們上傳的視頻及評論顯示，8月21日早上7時44分，美美稱要把車子推到路上去，隨後就聽到「啊」的一聲，鏡頭經過幾番翻轉後便成了黑屏模式。8月23日下午，媒體聯繫上了美美的好友小黑，小黑表示，美美確已遇害，目前屍體已找到，「不是車禍，正在進行屍檢。」小黑表示，美美是在青海通天河附近出事的。

美美的粉色手拉房車。（取材自正觀新聞）
美美的粉色手拉房車。（取材自正觀新聞）

2021年5月1日，美美從許昌出發青藏線，穿越可可西里無人區。「家鄉出發青藏線，穿越可可西里無人區，一人一車兩狗，手拉太陽能房車，無團隊、無後援、無工會，全程吃住在房車裡，感受了不一樣的旅途快樂和艱辛。」「一片大地，蓋上喜歡的房子，種上糧食瓜果蔬菜，雞鴨鵝奶牛，救助流浪狗，還有敬老院，單純不違心，這是我的理想。」7月3日，在徒步西藏的第60天，美美用一段視頻記錄下了她當時的心境。

「我來自河南許昌縣的一個偏遠的小山村，喜歡簡單的生活和簡單的人。」在美美短視頻帳號首頁，她這樣向網友們介紹自己。事故發生後，網友們紛紛在她短視頻下留言，緬懷這位心地善良的姑娘，「你是天使，只有西藏那邊的淨土才能收納你的靈魂，願你不再有紛擾，不再有憂傷！」

河南 車禍 天使

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