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網追吳亦凡靠山 女星命案被重提 疑「京圈大佬」涉其中

記者林士傑╱綜合報導
吳亦凡傳出恐遭加拿大起訴。（取材自IG）
吳亦凡傳出恐遭加拿大起訴。（取材自IG）

中國藝人吳亦凡涉嫌強姦引發廣泛的輿論關注，不斷扯出案外案，4年前中國女星任嬌全裸墜樓身亡案件雖已終結，但當年的同房嫌疑人演員楊旭文被網友點出狀況和吳亦凡相似，均是背後有影響影視圈「京圈大佬」的幫助才如此囂張，望能重審徹查任嬌身亡原因。

吳亦凡涉嫌強姦的案件仍在偵辦當中，但波及到林俊傑、潘瑋柏等藝人，林、潘接連發表律師函鄭重澄清，林俊傑工作室再度發出律師函，列出6點聲明強調：「林俊傑先生從未實施過前述網路謠言所傳的違法行為，前述網路謠言係對林俊傑先生的惡意詆毀，已涉嫌構成誹謗。」表明不會姑息造謠者，將會即刻提起訴訟。

遭封殺的吳亦凡從全民明星淪為全民公敵，官媒「人民日報」日前發表評論稱畸形的「飯圈（追星圈子）文化」毒害青少年，到非治理不可的時候了，包含「中國電影家協會」、「中國音樂家協會」、「中國電視藝術家協會」也說會嚴格審視電視、網路從業人員的行為準則，絕不提供失德藝人任何機會。

而據了解吳亦凡身為加拿大籍，但若在中國犯罪屬實，仍可被檢方定罪入獄，縱使享有領事保護權，但僅代表加拿大領使館人員能夠定期前往探望，有律師指出吳亦凡未來即將面臨公訴，加拿大也可針對他的犯罪行為起訴，恐在兩國都得打官司。

吳亦凡 中國 加拿大

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