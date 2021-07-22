鄭州車行隧道嚴重淹水 傳數百輛車「沒頂」仍受困其中

鄭州此次暴雨導致多處隧道出現「沒頂」情況。（取材自微博）

河南鄭州 近日極端暴雨 傷亡情況恐進一步升高。據河南大河報報導，鄭州此次暴雨導致多處隧道出現「沒頂」情況。其中京廣路下穿隴海路隧道，直至21日晚間，隧道內積水仍與地面人行道齊平，近百輛機動車在此「擱淺」、數十輛汽車仍淹沒水中，暫不清楚水面下車輛堆積情況，以及是否有人員受困其中。

財新網表示，京廣路是鄭州市內南北交通大動脈，從北向南共有三處隧道，其中京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，光是隧道口前就有百餘輛車被困或被淹。工作人員稱，有些為棄車，有些可能是被大水沖下來的。

鄭州市京廣南路隧道22日進行排水作業。（取材自微博）

報導稱，從官方渠道獲悉，目前隧道積水已造成兩人死亡，死者是在21日隧道排水時被打撈起來。

財新網在報導中形容現場情況：「水位下降後，大量被困私家車露出水面，車輛橫七豎八插在隧道中間的綠化帶上，有的則漂浮在積水裡。進入隧道口大約500米處，還有二、三十輛大巴車、私家車被困於此。」

一名在現場參與排水救援的鄭州市消防工作人員告訴財新網，據其初步統計，現場有百餘輛車被困。

上海界面新聞23日零時許發出的現場直擊報導稱，隧道現場有四部抽水機同時在作業。經過22日一整天的排水，其中京廣南路隧道水位依然很高，仍接近隧道頂端。現場工作人員表示，水下可能會有汽車，但要等水排乾後才能知道具體情況。

來源：聯合影音網

界面新聞指出，20日，鄭州遭遇極端強降雨，城區出現嚴重內澇。京廣路隧道因地勢低窪，瞬間湧入大量積水，不少正在隧道中行駛的車輛因此慘遭淹沒。

有網友表示，京廣路隧道為雙向六車道，大水瞬間湧入時，隧道內正因雨堵車，因此被淹沒在隧道內的車輛數目恐將十分可觀。