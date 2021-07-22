我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

台疫情趨穩 蘇貞昌：三級警戒27日降為二級

鄭州車行隧道嚴重淹水 傳數百輛車「沒頂」仍受困其中

記者林則宏／綜合報導
鄭州此次暴雨導致多處隧道出現「沒頂」情況。（取材自微博）
鄭州此次暴雨導致多處隧道出現「沒頂」情況。（取材自微博）

河南鄭州近日極端暴雨傷亡情況恐進一步升高。據河南大河報報導，鄭州此次暴雨導致多處隧道出現「沒頂」情況。其中京廣路下穿隴海路隧道，直至21日晚間，隧道內積水仍與地面人行道齊平，近百輛機動車在此「擱淺」、數十輛汽車仍淹沒水中，暫不清楚水面下車輛堆積情況，以及是否有人員受困其中。

財新網表示，京廣路是鄭州市內南北交通大動脈，從北向南共有三處隧道，其中京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，光是隧道口前就有百餘輛車被困或被淹。工作人員稱，有些為棄車，有些可能是被大水沖下來的。

鄭州市京廣南路隧道22日進行排水作業。（取材自微博）
鄭州市京廣南路隧道22日進行排水作業。（取材自微博）

報導稱，從官方渠道獲悉，目前隧道積水已造成兩人死亡，死者是在21日隧道排水時被打撈起來。

財新網在報導中形容現場情況：「水位下降後，大量被困私家車露出水面，車輛橫七豎八插在隧道中間的綠化帶上，有的則漂浮在積水裡。進入隧道口大約500米處，還有二、三十輛大巴車、私家車被困於此。」

一名在現場參與排水救援的鄭州市消防工作人員告訴財新網，據其初步統計，現場有百餘輛車被困。

上海界面新聞23日零時許發出的現場直擊報導稱，隧道現場有四部抽水機同時在作業。經過22日一整天的排水，其中京廣南路隧道水位依然很高，仍接近隧道頂端。現場工作人員表示，水下可能會有汽車，但要等水排乾後才能知道具體情況。

來源：聯合影音網

界面新聞指出，20日，鄭州遭遇極端強降雨，城區出現嚴重內澇。京廣路隧道因地勢低窪，瞬間湧入大量積水，不少正在隧道中行駛的車輛因此慘遭淹沒。

有網友表示，京廣路隧道為雙向六車道，大水瞬間湧入時，隧道內正因雨堵車，因此被淹沒在隧道內的車輛數目恐將十分可觀。

鄭州 河南 暴雨

上一則

河南洪災 緊急撤離逾37萬人 「是天災還是人禍？」

延伸閱讀

河南洪災 緊急撤離逾37萬人 「是天災還是人禍？」

河南洪災 緊急撤離逾37萬人 「是天災還是人禍？」
受暴雨影響 鄭州多家整車企業停產

受暴雨影響 鄭州多家整車企業停產
人牆救溺、清汙排水…鄭州人挺身而出

人牆救溺、清汙排水…鄭州人挺身而出
河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
美聯社直擊新疆最大拘留中心 估可關押1萬人

美聯社直擊新疆最大拘留中心 估可關押1萬人